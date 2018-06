Il Frosinone chiede la deroga alla Figc per denunciare Zamparini

Frosinone - condannato per violenza e resistenza. Ma nigeriano non può essere espulso perché richiedente asilo : Arrestato, processato, condannato per direttissima a due anni e mezzo di reclusione e poi, come prevede la norma, rimesso subito in libertà perché richiedente asilo. Protagonista un nigeriano di 20 anni, che, mercoledì mattina a Frosinone, dopo aver dato in escandescenze in un ufficio postale ha malmenato uno dei carabinieri intervenuti, scaraventandolo a terra e facendogli perdere conoscenza. Ieri il processo per direttissima: trattandosi di un ...