Il cuore non è soltanto un organo | è anche un centro dell’intelligenza

Alice Signorini morta a 26 anni : crepacuore? No - anoressia/ Gramellini : "Non ci sono colpevoli" : Alice Signorini morta a 26 anni: crepacuore? No, anoressia. Ultime notizie, la zia: “Lunedì mi ha detto che stava benissimo ma in realtà era troppo magra". La verità sulla giovane(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:52:00 GMT)

II genitori scompaiono nel giro di pochi mesi : Alice non regge al dolore e muore di crepacuore a soli 26 anni : Non ha retto al dolore per la perdita dei suoi genitori e, Alice è morta di crepacuore. Da sei anni la ragazza combatteva contro il male oscuro dell'anoressia e le sue condizioni si erano ...

'Questo Governo non ha a cuore le sorti del Sud' : ... come ho già detto nel mio intervento al Senato " ha concluso Siclari " non ha bisogno di assistenzialismo ma ha, invece, bisogno di investimenti seri che consentano un rilancio dell'economia ...

'Potrei morire - il cuore non regge...'. Victoria - ma che succede? : Le foto di Victoria triste e rabbuiata al Royal Wedding di Harry e Meghan, d'altronde, avevano fatto il giro del mondo alimentando proprio questo tipo di sospetto. Accanto all'ex Spice Girls, un ...

Una Vita Anticipazioni 12 giugno 2018 : Mauro non riesce a baciare Carmen. Nel suo cuore c'è solo Teresa : Il commissario non riesce a dimenticare la sua amata Teresa, nonostante abbia cercato di dimenticarla con la sua ex fiamma.

Governo - Grillo : “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il reddito di cittadinanza. Chi ce l’ha non fa più niente? Falso” : Beppe Grillo è intervenuto, in collegamento, al convegno Rousseau City Lab, a Torino, sulle funzioni e potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle. “Lo Stato dovrebbe garantirti, gratuitamente, l’accesso alla conoscenza, quindi alla rete, e un redditto” su un’unica base, cioè, aggiunge Grillo “perché sei vivo”. Che prosegue: “Ti batte il cuore, allora hai un reddito. E non è vero che chi ha ...

"Mio padre è senza cuore. Non lo perdonerò mai". La denuncia in un tema di una bambina di Palermo : "Se c'è amore, non c'è violenza... Io non perdonerò mai mio padre perché è senza cuore e ci ha fatto soffrire molto, soprattutto non ci dà libertà". Questo sono le parole che una ragazzina di un paesino fra Palermo e Trapani affidò tre anni fa ad un tema assegnatole in classe dai suoi insegnanti di prima media.Parole che suonarono immediatamente come una denuncia di anni di botte e soprusi, ...

Arpino Quadrini : "Votate con la testa - non con il cuore' : Porterò la politica nel palazzo comunale, ci manca da troppo tempo, i bravi ragazzi che hanno governato tornassero alle loro professioni, perché nei loro settori sono delle eccellenze , ma non ...

Astori - il cuore ha accelerato troppo : «Il calciatore non morì nel sonno» Video|Foto : La perizia smentisce la bradiaritmia. Forse si sarebbe salvato se avesse condiviso la camera con qualcuno che avrebbe potuto dare l’allarme

Davide Astori - nuova perizia : "Non è morto nel sonno - il cuore ha accelerato troppo" : La perizia racconta un'altra verità: Davide Astori non sarebbe morto nel sonno lo scorso 4 marzo in un albergo di Udine. Lo scrive oggi il...

Davide Astori non morì nel sonno. Per la perizia medica il suo cuore ha accelerato troppo : Non è stata una bradiaritmia, ma il suo contrario: una tachiaritmia sarebbe stata la causa della morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina ritrovato senza vita a marzo scorso in una stanza di albergo a Udine. Questa la versione dei professori Carlo Moreschi e Gaetano Thiene che hanno consegnato i risultati della perizia sulla morte del calciatore, di cui il Corriere della Sera rende noti i contenuti.-- Ora i due medici ...

Muore dopo un intervento al cuore - lettera anonima alla famiglia : è giallo : Muore dopo un intervento al cuore, lettera anonima alla famiglia: è giallo Muore dopo un intervento al cuore, lettera anonima alla famiglia: è giallo Continua a leggere L'articolo Muore dopo un intervento al cuore, lettera anonima alla famiglia: è giallo proviene da NewsGo.

Cecchinato : 'Battere Djokovic emozione fortissima - Ho il cuore a mille. E non è finita' : L'impresa più grande sul campo più illustre. Non poteva sognare di meglio Marco Cecchinato, battere Djokovic sul centrale del Roland Garros e diventare il giocatore con il ranking più basso di sempre ...