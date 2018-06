Il CEO di Audi | Rupert Stadler | è stato arrestato in Germania nell’ambito delle indagini

Rupert Stadler - CEO Audi - fermato dalla polizia per il Diesel-gate : Il ceo dell'Audi Rupert Stadler è stato fermato dalla polizia. Lo riferisce la Dpa, citando fonti della Volkswagen. Il manager è indagato nell'ambito del dieselgate.Il gruppo automobilistico è sotto indagine dal 2015 da parte della procura di Monaco di Baviera, oltre che dalle autorità di diversi paesi, per lo scandalo dieselgate. La scorsa settimana Vw, di cui il marchio Audi fa parte, ha accettato di pagare, ...

Scandalo dieselgate - il CEO di Audi arrestato in Germania : accusato di frode : Berlino - L'amministratore delegato di Audi , gruppo Volkswagen, è stato arrestato in Germania nell'ambito dell'indagine sullo Scandalo dei motori diesel, il 'dieselgate' . Lo ha reso noto l'ufficio ...

Dieselgate Audi - Arrestato il CEO Rupert Stadler : Il Gruppo Volkswagen ha confermato ai microfoni della Reuters che il ceo dell'Audi, Rupert Stadler è stato Arrestato in Germania e che è già in corso l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio. L'arresto legato all'inchiesta del Dieselgate. Nei giorni scorsi erano scattate le perquisizioni in relazione alle numerose inchieste legate al Dieselgate e Stadler era uno dei sospettati. Per il momento non si conoscono altri dettagli e non ...

Dieselgate - Stadler arrestato in Germania : anche il CEO dell’Audi coinvolto nello scandalo : La Procura: «Rischio di occultamento delle prove» che giustifica l’arresto. Il manager coinvolto nel Dieselgate, lo scandalo sulla falsificazione delle emissioni dei moti diesel

Dieselgate - Stadler arrestato in Germania : anche il CEO dell'Audi coinvolto nello scandalo : Il ceo dell'Audi Rupert Stadler è stato fermato dalla polizia. Lo ha reso noto l'ufficio del pubblico ministero di Monaco che, a fine maggio, aveva accusato il ceo di Audi Rupert Stadler e un altro ...

Il CEO di Audi arrestato in Germania per il caso Dieselgate : L’amministratore delegato di Audi, gruppo Volkswagen, è stato arrestato in Germania nell’ambito dell’indagine sullo scandalo dei motori diesel, il “Dieselgate”. Lo ha reso noto l’ufficio del pubblico ministero di Monaco che, a fine maggio, aveva accusato il ceo di Audi Rupert Stadler e un altro membro del comitato esecutivo, di «frode». Il pubblic...

Dieselgate - fermato CEO di Audi Rupert Stadler : Rupert Stadler, ceo di Audi, è stato fermato dalla polizia. Il manager è indagato nell'ambito del Dieselgate. Lo riferisce la Dpa, citando fonti della Volkswagen.

Dieselgate - fermato il CEO di Audi "Frode e false dichiarazioni" Rupert Stadler sotto accusa : L'amministratore delegato di Audi, Rupert Stadler, e' stato fermato dalle autorita' tedesche nell'ambito dell'inchiesta sul 'Dieselgate', lo scandalo sulla falsificazione delle emissioni di vetture munite di motore diesel. Lo riferisce la procura tedesca Segui su affaritaliani.it

Dieselgate - arrestato CEO di Audi/ Ultime notizie : Rupert Stadler accusato di frode : Dieselgate, arrestato CEO di Audi Rupert Stadler: è accusato di frode e di aver contribuito alla alla diffusione di false certificazioni. Le Ultime notizie sullo scandalo(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:26:00 GMT)

Dieselgate - fermato il CEO di Audi : 11.30 Clamoroso arresto in Germania nell'ambito dello scandalo Dieselgate: a oltre due anni dall'esplosione di questa vicenda è finito in manette l'amministratore delegato di Audi, Rupert Stadler. Secono quanto comunicato dai magistrati, l'arresto è motivato dal rischio di occultamento delle prove. La scorsa settimana presso l'abitazione del manager sono state effettuate alcune perquisizioni.

Dieselgate : indagato CEO Audi Stadler : ANSA, - BERLINO, 11 GIU - Anche il ceo di Audi, Rupert Stadler, è indagato adesso nell'ambito delle inchiesta sul Dieselgate insieme ad altri esponenti del cda. Lo ha reso noto la Procura di Monaco II.

Siracusa. Nuova sede per il LiCEO Einaudi - lunedì 23 il taglio del nastro : scuola confortevole e moderna : Un complesso bianco con palestra, auditorium, laboratori e aree attrezzate per lo sport all'esterno. Un deciso balzo in avanti per gli standard locali di edilizia scolastica. Non è l'unica buona ...

«Arrivano i Prof» - il backstage esclusivo : Claudio Bisio e Rocco Hunt nel peggior liCEO d'Italia : Mentre , quasi, tutti festeggiano le promozioni all'esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ...

Cambridge Analytica - rimosso il CEO Tayler. E Zuckerberg in audizione alla Camera Usa : “Violati anche i miei dati” : L’amministratore delegato di Cambridge Analytica, Alexander Tayler, è stato rimosso dal suo incarico. La società di consulenza, accusata di aver ottenuto illegalmente i dati personali di 87 milioni di utenti Facebook, ha annunciato in una nota che Tayler tornerà a dirigere la divisione dati “per focalizzarsi sulle varie inchieste e indagini”. Nelle stesse ore il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg si è sottoposto alle domande dei ...