Il carcere | l’amore | la tossicodipendenza La versione di Corona | «Rifarei tutto»

vanityfair

: RT @MarianoGiustino: Ore 23:10,ASCOLTATE la #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale Toccante poesia-canzone di #Demirtas,leader carismatico… - 000120o : RT @MarianoGiustino: Ore 23:10,ASCOLTATE la #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale Toccante poesia-canzone di #Demirtas,leader carismatico… - nicolamirenzi : RT @MarianoGiustino: Ore 23:10,ASCOLTATE la #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale Toccante poesia-canzone di #Demirtas,leader carismatico… - MoliseTabloid : Scritti di cuore, l’amore visto dal carcere: giuria conquistata da preghiera di Voghera -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il, il bipolarismo, l’amore, le dipendenze. Fabrizio, 44 anni, di cui gli ultimi trascorsi tra, affidamento in comunità e domiciliari, è tornato a raccontarsi in tv nell’ultima puntata di stagione di Non è l’arena di Giletti. In studio con lui il suo avvocato, mentre la fidanzata, Silvia Provvedi, è rimasta dietro le quinte. Altri ospiti, Cecchi Paone e Giampiero Mughini, con cui l’ex fotografo dei paparazzi è andato allo scontro spesso e volentieri, sfiorando in più di un caso la rissa. LEGGI ANCHEFabrizioe Silvia Provvedi, una pace al bacio L’esordio: «Quello che insegno a mio figlio (Carlos Maria, 15 anni, avuto dalla ex moglie Nina Moric, ndr) è che gli eventi – belli o brutti che siano – sono cose da affrontare». Da lì, che ha ammesso di aver bevuto un paio di drink prima dell’inizio della ...