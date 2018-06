Idraulico urgente a Milano 24 ore

laragnatelanews

(Di lunedì 18 giugno 2018) Un’emergenza domestica è quella situazione che non va augurata nemmeno al peggior nemico. Se rientrate a casa e vedete l’acqua fuoriuscire da sotto la porta o gocciolare dal soffitto, vi ritroverete nel bel mezzo di un incubo che vi farà sprofondare nel panico più assoluto. In questi frangenti la freddezza la può mantenere solamente un mostro del fai da te che dispone di manualità e mezzi per poter intervenire. Il 99% dei comuni mortali sono invece messi con le spalle al muro e non gli rimane che cercare un artigiano che possa risolvere il problema. La cosa buffa, per non dire assurda, è che puntualmente queste situazioni si verificano nei giorni festivi o durante le vacanze estive, quando in città sono rimasti solo i piccioni. In questo casi che fare? La soluzione per unsi chiama Supermario24. Quando scoprirete di cosa si tratta vi morderete le ...