I veri numeri dell' immigrazione in Italia

"Poveri in fuga dalla guerra?I numeri dicono il contrario""Solo il 5% è veramente un profugo" : La tesi di Anna Bono, la storica dell'Africa che smonta le fake news sui migranti: "Solo il 5% di chi viene in Italia è veramente un profugo. Non sono gli "ultimi degli ultimi" visto che pagano migliaia di dollari per il viaggio e i documenti falsi"

Migranti - Papa : sono persone - non numeriI poveri ci fanno paura - minano sicurezze : Francesco al colloquio Santa Sede-Messico sulla migrazione: "E' necessario passare dal considerare l'altro come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che può arricchire la nostra società".