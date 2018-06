I tagli alla Pac spaventano gli agricoltori

Tolone - cassiera e cliente di un supermercato feriti con il taglierino da donna che urla : «Allah Akbar» : Una donna di 24 anni ha ferito due persone con un taglierino in un supermercato di La Seyne-sur-Mer, vicino a Tolone (sud della Francia), gridando 'Allah Akbar'. La donna è stata...

Lucifer 4 si fa - Netflix salva la serie dalla cancellazione e i fan gioiscono : tutti i dettagli : Lucifer 4 si fa, è ufficiale. La serie è stata rinnovata per una quarta stagione: alla fine, la campagna mediatica lanciata dai fan, e iniziata più di un mese fa, ha portato un esito positivo. Dopo le trattative in corso tra Warner Bros. e Amazon, a sorpresa l'ha spuntata Netflix. Il colosso di video on demand ha salvato Lucifer, dopo la cancellazione su Fox, dando nuova vita alla serie fantasy con Tom Ellis. A dare l'annuncio è TVLine. Al ...

LISA - ANNALISA PANETTA/ Ha vinto la battaglia contro il tumore : "Mi sono aggrappata alla fede" (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA PANETTA riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:13:00 GMT)

La testa è già al Mondiale : ecco Hvala - il parrucchiere virale per il taglio 'alla Messi' : "Con l'inizio della Coppa del Mondo mi sono fatto venire in mente l'idea di realizzare questi particolari ritratti di queste due mega star" - spiega Hvala - ero sicuro che molti tifosi sarebbero ...

Def - stop all'aumento dell'Iva con condono e tagli alla spesa - La Repubblica - : Il quotidiano scrive che il governo sta pensando come intervenire per sterilizzare l'aumento dell'Iva che scatterà, in assenza di interventi, dal 1° gennaio del prossimo anno con un incremento dal 22%...

E3 2018 : Ubisoft svela nuovi dettagli su The Division 2 - aperte le iscrizioni alla beta : In occasione della conferenza stampa di Microsoft Xbox per l'E3 2018, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sul nuovo titolo di uno dei suoi franchise più acclamati e venduti di sempre, Tom Clancy's The Division 2. Sviluppato da una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, è ora ...

Comuni - la battaglia su 761 sindaci : l'exploit Lega allarma M5S : Cresce ancora la Lega, che trascina il centrodestra facendo il pieno soprattutto nel nord-est, rallenta il Movimento 5 Stelle che perde i due Municipi della Capitale ieri al voto, entrambi con...

Ufficiale - Cristante alla Roma : i dettagli economici dell’affare : Cristante alla Roma, l’affare con l’Atalanta è stato ufficializzato oggi con tanto di dettagli economici resi noti La Roma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto dall’Atalanta di Bryan Cristante. Il club giallorosso “rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle ...

Il concerto-tributo a Lucio Dalla su Canale5 con Michelle Hunziker e tanti ospiti : i dettagli : Il concerto-tributo a Lucio Dalla su Canale5 con la conduzione di Michelle Hunziker. Ad annunciarlo è davidemaggio.it, con tutti gli ospiti che hanno partecipato all'omaggio pensato da Ron nell'anno in cui il grande amico e collega avrebbe compiuto i primi 75 anni. tanti i nomi che hanno voluto rendere omaggio al celebre cantautore bolognese, scomparso prematuramente nel 2012 dopo la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con ...

ECONOMIA Coldiretti - insostenibili i tagli ipotizzati alla Pac dall'UE : "Le ipotesi di taglio alla Politica agricola comune , Pac, sono insostenibili in un settore chiave per vincere le nuove sfide che l'UE deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all'immigrazione, ...