I sondaggi dicono che la Lega è il primo partito d'Italia. Come reagirà il M5S? : sondaggi, sorpassi e migranti: la Lega è il primo partito in Italia. L’annuncio lo dà una rilevazione demoscopica della Swg per il Tg de La7, il cui esito è impietoso per Luigi Di Maio e tutto l’M5S. Di un soffio, ma il soprasso è avvenuto. Due decimali e i grillini perdono la leadership di fatto all’interno della maggioranza. Rapporti invertiti rispetto alle risultanze delle elezioni del 4 marzo. ...

Sì a legge su giochi denaro e no a Moneta intera - dicono sondaggi

sondaggi - 6 italiani su 10 dicono sì al governo Conte. M5s fermo al 32 - 5% - la Lega vola al 24. Il Pd in calo - è al 17 : Il 61 per cento degli italiani – circa 6 su 10 – si dichiara favorevole alla nascita del governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte. A dirlo è l’ultimo Sondaggio dell’istituto Demopolis per L’Espresso. Consenso che si riflette anche su Movimento 5 stelle e Lega, che nelle intenzioni di voto superano insieme il 56 per cento: 32,5 alla formazione guidata da Luigi Di Maio – dato pressoché simile a quello ...

Cosa dicono i sondaggi nei giorni della grande trattativa : Per il momento, la coalizione di centrodestra ad oggi sarebbe ancora l'area politica più votata con il 39% , 2 punti in più delle Politiche, . Se l'accordo Di Maio-Salvini dovesse rompersi e si ...

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici su Lega e M5s : Cresce la Lega, non in modo travolgente ma quanto basta perché un centrodestra unito possa guardare con serenità alle eventuali elezioni dopo l’estate. L’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera ci regala un quadro sostanzialmente simile a quello emerso dalle urne il 4 marzo, ma con qualche leggero spostamento che potrebbe fare la differenza. Sintetizza Nando Pagnoncellli: “la Lega che passa dal 19,5% ...

