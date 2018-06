I piccoli del Merlini si ' diplomano' e vanno alla Primaria ' Mantenete nel cuore il

Nei piccoli borghi si realizzano grandi cose : a San Marco di Teggiano è iniziato il Centro Estivo delle ACLI : Il programma , 6 giorni alla settimana, è davvero intenso: gioco, sport, avventura, disegno, baby dance, laboratori di fabulazione, incontri, escursioni nella natura ed i tanto attesi "fuori porta" ...

piccoli birrifici - gli affari crescono Boom del luppolo made in Italy A picco le importazioni dall'estero : È un mondo sterminato quello della birra artigianale, un mondo che ci portiamo dietro dalla tradizione medievale ed è da sempre con noi. Infatti, come faceva giustamente Fantozzi, una bionda chiara, ...

Bari Giunta alla XV edizione l'iniziativa di Legambiente 'Voler bene all'Italia' - la festa dei piccoli comuni e delle aree interne : A Zollino , paese della Grecia Salentina di 2.000 abitanti, il 'Laboratorio Urbano Salento Km0' punta a un'economia sinergica e rigenerativa che integra mobilità lenta, turismo sostenibile, riciclo e ...

Bologna - per i piccoli pazienti del Bellaria arrivano i labrador : «Organizziamo spesso attività di svago - spiega il dottor Mino Zucchelli, responsabile del centro di neurochirurgia pediatrica - sono momenti di vera evasione, permettono ai nostri pazienti di ...

Parte dai piccoli la rivincita dell’olio di palma : Cominciamo a non farci ingannare dal nome. Il potere degli smallholders nella produzione dell'olio di palma è decisamente grande. Basti pensare che viene da loro circa il 40 per cento della produzione totale. Un impatto a livello sociale e ambientale che non può essere più trascurato. Già le Nazioni Unite avevano preso posizione assieme ad Rspo con un finanziamento di 199.611 dollari. Stanziata da 10YFP Trust Fund, la ...

piccoli Azionisti del Milan - lettera a Yonghong Li : 'Tempo scaduto' : ... in grado di essere il nuovo custode del patrimonio di storia e passione che la nostra Società rappresenta per milioni di persone in Italia e nel Mondo e di rilanciarla verso quei traguardi dai quali ...

Ultimo appuntamento per L'Altra Sciacca dei piccoli : Pupi della Legalità - alla Badia Grande : ... le manifestazioni de L'Altra Sciacca dei piccoli sono arrivate al terzo e Ultimo appuntamento previsto per Domenica 27 Maggio 2018 ore 17 presso la Multisala Badia Grande, con due spettacoli dei ...

Alcol - la proposta della Commissione : "Accise più basse per i piccoli produttori" : MILANO - Modifiche alle accise che pagano i produttori di Alcol, a vantaggo delle aziende più piccole che vedrebbero così ridursi i costi. È quanto propone la Commissione europea che ...

Risparmiatori truffati - sul tavolo del prossimo governo il nodo dei risarcimenti anche ai piccoli azionisti : Il risarcimento dei Risparmiatori “espropriati” anche attraverso “l’utilizzo effettivo di risorse, come da legge vigente, provenienti da assicurazioni e polizze dormienti“. Ma anche l’allargamento della platea di quanto hanno diritto a un risarcimento, “anche parziale”, ai “piccoli azionisti delle banche oggetto di risoluzione“. Il contratto di governo sottoscritto da Lega e M5s dedica ...

“Si sposa!”. Lo scopolo d’oro dirà “Sì” a 57 anni. Tradito da un piccolissimo dettaglio - la notizia ha subito fatto il giro del mondo : “Lo scapolo d’oro”, “il latin lover”, “il conquistatore più famoso d’Inghilterra”… Negli anni ne ha conquistati di soprannomi simili, tutti che andavano ad accrescere la sua fama di sempre single e conquistatore infaticabile. Adesso, però, arriva la clamorosa notizia: finalmente si sposa. È pronto a convolare a giuste nozze, a 57 anni, con la fidanzata svedese Anna Eberstein, di 39 ...

Il Museo va in Ospedale…a Scuola : l’iniziativa per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : 1/5 ...

Varese - piccoli pensatori crescono - un Festival della filosofia di successo : ... chi ha recitato, chi ha disegnato, chi ha scritto pensieri e formulato riflessioni sulla bellezza e sulla natura, chi ha proposto un intervento su Galileo e la scienza. Alla prima giornata del ...

CALCINAIA - piccoli AUTOMOBILISTI IN PISTA PER IMPARARE IL CODICE DELLA STRADA : ... che andrà per loro in scena Giovedì 17 Maggio, dalle ore 10 alle ore 11,30, al Palazzetto dello Sport di CALCINAIA. La performance, dal titolo "Quanta fretta! Ma dove corri?" sarà curata dal gruppo ...

Quei "piccoli schiavi invisibili" all'ombra del San Nicola di Bari : Nessuno ci offre dati tangibili, è la cronaca ad aiutarci a desumere. A marzo la condanna di due anziani a sei anni di reclusione per atti sessuali con un minorenne rom di 13 anni nel parcheggio ...