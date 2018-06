I nomi corti da bambina più belli e i loro significati

dilei

(Di lunedì 18 giugno 2018) Trovare il nome giusto per il proprio figlio non è un’impresa semplice, ma, soprattutto per le bambine, esistono moltissimie di sicuro effetto. Avete scoperto che avrete unae non sapete quale nome scegliere? Provate con un nome corto, semplice da ricordare e con un significato particolare. Se state cercando l’ispirazione giusta eccone alcuni che potrebbero fare al caso vostro. Luna – Si tratta di un nome moderno e originale, che viene utilizzato in Spagna e Francia. Come è facile immaginare fa riferimento al satellite naturale della Terra, che per secoli ha ispirato poeti e cantanti. Il termine deriva dal latino “luna” e possiede la radice “lux” che significa “luce”. Eva – Affascinante essima, Eva è la compagna di Adamo nell’Eden e la prima donna nata dalla sua costola. Il nome significa ...