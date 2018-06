huffingtonpost

: Come scegliere i condizionatori e ventilatori giusti? Guida all'acquisto. - rosatoeu : Come scegliere i condizionatori e ventilatori giusti? Guida all'acquisto. - HuffPostItalia : I migliori condizionatori e ventilatori. Le scelte di Huffpost - IlMagoDiDos : Che ne dite di dare un aiutino ai vostri #condizionatori ???! Nonostante sia una #giornata davvero molto calda, i… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Climatizzatori fissi, portatili o: vi presentiamo iprodotti, economici e di design, per combattere la calura estiva...Che siano fissi o portatili, i climatizzatori sono sempre più icompagni per l'estate. Soprattutto per chi resta in città e attende con ansia di potersi spostare al più presto al mare o in montagna. I climatizzatori portatili sono la soluzione del momento perché last minute, richiedono meno manutenzione e forniscono in ogni caso un'ottima resa. Nella pagina Amazon dedicata all'argomento.Abbiamo cercato le soluzionisia per il risultato e che per il portafoglio. Ci sono modelli che combinano le funzioni di ventilatore e climatizzatore. Ci sono versioni che permettono anche di umidificare l'aria e migliorarne la qualità. Una ricerca fatta anche per tenere sotto controllo il dispendio energetico e ...