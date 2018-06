huffingtonpost

: I Casamonica avvertono Salvini: 'Non ci può cacciare: con noi deve rigare dritto' - HuffPostItalia : I Casamonica avvertono Salvini: 'Non ci può cacciare: con noi deve rigare dritto' - MPenikas : HuffPost: I Casamonica avvertono Salvini: 'Non ci può cacciare: con noi deve rigare dritto' - CiranGuccini : Casamonica umiliano il ministro interni, 'con noi riga dritto'...non puoi fare niente. -

(Di lunedì 18 giugno 2018) "non mi fa paura, mi sembra una brava persona", ma io "non ho niente a che spartire con lui: lui parla, fa il suo lavoro, ma con noidritto, non dire che viene ale persone", queste le parole di Angela, italiana di etnia rom che vive a sud-est della Capitale. Fa parte della famiglia nomade più famosa di Roma, una di quelle che Matteoavrebbe intenzione di censire.Angelaha poi affermato: "Noi non siamo criminali. Quelli sono altri: i problemi sono causati da quelli che escono subito dal carcere dopo che hanno commesso un crimine. Sono italiani che rubano, ammazzano, spacciano. E poi ci sono gli slavi: separla di loro fa bene a cacciarli. Cacciasse loro, cacciasse quelli di colore, gli immigrati, e pure i cinesi che sono tantissimi".Il ministro dell'Interno, infatti, ha recentemente dichiarato: "I rom ...