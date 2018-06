I 10 peggiori momenti in cui controllare lo smartphone

vanityfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) Quante volte al giorno controlliamo lo? Un documentario di qualche tempo fa firmato dalla regista australiana Eva Orner diceva 150. Altre indagini rispondono invece 80 volte mentre, secondo uno studio di Dscout, l’utente medio di telefono cellulare tocca il suo dispositivo 2.617 volte al giorno. Con punte di 5.400 per il 10% del campione analizzato. Non sempre quando lo si tocca lo si consulta sbloccandolo o accedendo alle app e questo, se possibile, fornisce ancora meglio il polso della nostra dipendenza dall’oggetto e soprattutto dagli ecosistemi a cui ci dà accesso. LEGGI ANCHESei dipendente dallo? 10 indizi Questa pervasività si spalma lungo tutto l’arco della giornata. E taglia trasversalmente quasi tutte le attività che svolgiamo, in particolare quelle nelle quali dovremmo essere più attenti e produttivi – al lavoro – che quelle in cui la concentrazione ci ...