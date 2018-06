Honor 7S è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Honor 7S è ufficiale anche in Europa : Dopo la presentazione pakistana Honor 7S arriva anche in Europa. Sebbene al momento non si conosca né la disponibilità né il prezzo col quale arriverà sul mercato nostrano, il nuovo smartphone di Honor è un entry level sappiamo che dispone di un display FullView da 5,45 pollici, una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel e una batteria da 3.020 mAh. L'articolo Honor 7S è ufficiale anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Che fine ha fatto Oreo su Honor 8? L’ultimo feedback ufficiale : Tanti dubbi ancora sul destino dell'aggiornamento Oreo su Honor 8? Da tempo manteniamo la dovuta attenzione sull'argomento sulla base dei riscontri ufficiali del produttore che, nel corso degli ultimi mesi a dire la verità, sono stati pure discordanti. Dopo varie settimane di silenzio, tuttavia, ci teniamo a sottolineare l'ultimo feedback dell'azienda, in particolare della sua divisione asiatica Honor India. Riavvolgendo il nastro della ...

Honor 9i (2018) è ufficiale in Cina : ancora notch e Kirin 659 a un prezzo accattivante : Oltre a Honor Play, presentato questa mattina, il produttore cinese ha lanciato una versione 2018 di Honor 9i, con schermo da 5,84 pollici, notch e Kirin 659.

Honor Play è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Honor Play. Ecco la Scheda Tecnica di Honor Play e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Honor Play: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Honor Play Honor Play è stato ufficialmente svelato dall’azienda, dopo i rumor degli scorsi giorni. Andiamo a scoprire insieme questo smartphone, nuovo […]

Honor Play è ufficiale in Cina - con GPU Turbo e gaming 4D : Honor ha presentato oggi in Cina il nuovo Honor Play, uno smartphone con spiccate predilezioni per il gaming ma con tanta intelligenza artificiale.

Honor 7S è ufficiale in Pakistan : fascia bassa senza novità : Da poche ore, Honor ha presentato in Pakistan il suo nuovo smartphone entry-level che prende il nome di Honor 7S: fotocamera da 13 megapixel, ma niente più.

Honor Play 7 ufficiale in Cina : pochi guizzi - ma molto molto economico - foto - : ... un dispositivo di fascia ultra economica " nel prezzo, ma anche e soprattutto nelle specifiche " che potrebbe attirare le attenzioni di chi si avviCina per la prima volta al mondo degli smartphone ...

Ufficiale Honor 7 (2018) : prezzo inferiore ai 100 euro - per ora in Cina : In Cina è stata la volta di Honor 7 (2018), uno smartphone entry-level dal prezzo davvero basso (pari a 599 Yuan, al cambio attuale il corrispettivo di 80 euro circa). Non è la prima volta che assistiamo da parte del produttore cinese al lancio di un modello nuovo che eredita il nome di un dispositivo divenuto nel recente passato molto popolare: è già successo con Huawei P8 Lite 2017, e questa è la volta di Honor 7 (2018), anche se in questo ...

Honor 10 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor 10 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Honor 10 è ufficiale! Andiamo subito a conoscere questo nuovo e spettacolare smartphone, che diventa il miglior telefono da comprare sotto ai 500 euro. Sotto la scocca Honor 10 non si discosta troppo dal cugino Huawei P20 e ci propone un SoC Kirin 970 Octa Core, affiancato da GPU Mali-G72 MP12 e una NPU dedicata alla […]

Honor 10 è ufficiale : bello e intelligente! : Presenti all’evento di lancio a Londra, abbiamo assistito alla presentazione del nuovo Honor 10. Guardiamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche! Design attuale e ricercato La componente estetica di Honor 10 appare curata nel dettaglio, sia per le scelte stilistiche che per il posizionamento delle varie componenti. Elemento degni di nota è sicuramente la famosa tacca che, col nuovo arrivato, approda per la prima volta su un device ...

Doccia fredda per Huawei ed Honor con EMUI 8.0 : arriva una nota ufficiale : Non arrivano buone notizie per gli utenti che sono in possesso di smartphone Huawei o Honor, in particolare per chi si ritrova con un device compatibile con l'aggiornamento Android Oreo e soprattutto l'interfaccia EMUI 8.0. Secondo quanto annunciato proprio in queste ore dal team EMUI all'interno della sua pagina Facebook ufficiale, infatti, ci saranno delle limitazioni dal punto di vista dello sviluppo software per chi ha deciso di puntare su ...

Huawei Honor 10 è ufficiale in Cina : prezzo e caratteristiche hardware principali : Huawei Honor 10 è stato ufficializzato oggi in Cina con Notch (tacca) sul display e doppia fotocamera posteriore: ecco il prezzo di vendita e le altre caratteristiche principali. Se siete bene informati sapete che l’ultimo dispositivo top di gamma del secondo marchio di Huawei desinato ai mercati internazionali, è stato annunciato giusto lo scorso dicembre 2017 e si trattava dell’Honor View 10.Oggi l’azienda cinese ha ...

Honor MagicBook Ufficiale : Prezzo - Caratteristiche - Scheda Tecnica : Honor MagicBook Ufficiale: Kaby Lake R, 14″ e GPU Nvidia da 643 euro. Tutto quello che devi sapere sul nuovo computer portatile Honor MagicBook, potentissimo ed economico, con Windows 10 Honor MagicBook Dopo l’incredibile successo ottenuto nel mondo degli smartphone, Honor sbarca anche nel mondo dei computer portatili con Honor MagicBook. Presentato in Cina da pochi minuti, […]

Honor 10 - pochi giorni ancora per la presentazione ufficiale in Europa : Ci siamo, entro poco, il 15 maggio, conosceremo l’ultimo device della giovane Honor. Il modello in uscita ha una denominazione che raggiunge la numerazione dei “Grandi” nomi più blasonati, superando anche taluni. Una crescita numerica che nel caso specifico del Brand cinese equivale ad un costante L’Honor 10 sarà un vero Top di Gamma. Cugino dell’ultimo Huawei P20 (del quale a breve proporremo un’ulteriore ...