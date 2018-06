Heather Locklear ricoverata dopo aver minacciato il suicidio

vanityfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) La foto dell’arresto dello scorso febbraio Un ricovero immediato,il, star Melrose Place, sarebbe in ospedale in attesa di una perizia psichiatrica. Lo scrive TMZ, che racconta di una chiamata al 911 da parte di un membro della famiglia, preoccupato per la sua stabilità mentale. Le forze dell’ordine sono subito intervenute. E secondo una prima ricostruzione del sito americano,stava cercando una pistola per spararsi. Lo scorso febbraio la 56enne, diventata famosa negli anni Novanta nei panni di Amanda Woodward, era stata arrestata per violenza domestica verso il fidanzato e nei confronti di alcuni poliziotti, che erano intervenutila chiamata d’emergenza., che ha avuto in passato problemi di dipendenza dalla droga e che nel 2008 era statain clinica a causa di una forte depressione, aveva ...