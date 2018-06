Heather Locklear di Melrose Place ricoverata per valutazione psichiatrica | ha minacciato

optimaitalia

(Di lunedì 18 giugno 2018) Non c'è pace per l'ex volto di Amanda Woodward:diè stataper una, dopo averil suicidio di fronte alla sua famiglia.A riportare la notizia è il portale statunitense TMZ, che spiega come la madre dellaabbia chiamato il 911 nel pomeriggio di domenica 17 giugno per segnalare una preoccupazione sulla salute dell'attrice. L'autrice della telefonata ha infatti spiegato agli operatori chesi stava comportando in modo pericoloso minacciando di farsi del male, cercando persino una pistola per spararsi.Dopo che i vigili del fuoco della Ventura County e il dipartimento dello Sceriffo sono arrivati a casa, l'attrice è stata portata in ospedale. Un ulteriore aggiornamento della notizia riporta inoltre che, come confermato a TMZ da una fonte vicina a, la cinquantaseienne ...