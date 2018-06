Hawaii | si teme che passeranno anni prima che la lava del vulcano Kilauea si esaurisca

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 giugno 2018) Gli esperti del Servizio Geologico statunitense (USGS) temono che laeruttata finora dalnon abbia neanche scalfito la superficie delle sue riserve nascoste di magma. Quando è stata posta la domanda sul momento in cui le camere delsi svuoteranno, l’USGS ha ammesso che non c’è modo di saperlo con precisione. “Non abbiamo l’assoluta certezza di quanto magma sia immagazzinato al di sotto della cima. Abbiamo solo stime, ma siamo abbastanza sicuri del fatto che sia almeno 100 volte superiore alla quantità eruttata finora dalla fessura numero 8. Quindi, all’attuale ritmo delle eruzioni, avremmo bisogno diche la vetta si svuoti. La pressione al di sotto della cima è già abbastanza bassa, quindi è improbabile che uno scenario simile possa entrare in gioco. Sono necessari certi livelli di pressione per guidare il magma dalla vetta al sito delle eruzioni ...