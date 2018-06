HAT Sestriere Adventourfest 2018 – Al via la 6ª edizione

sportfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) HAT: tutto pronto per una nuova. Percorsi guidati alla scoperta dei punti più panoramici e spettacolari dell’Alta Val di Susa. L’evento ideale per provare il mototurismo-avventura. Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio, nella splendida cornice delGiunge alla sua sestala HAT, nota anche come In Moto Oltre le Nuvole, un evento-raduno sui percorsi dell’Alta Val di Susa, storica via d’accesso alla Pianura Padana, caratterizzata da opere militari che datano anche al ‘700. Forti, avamposti, caserme e una rete di strade d’alta quota, ad altezze sempre superiori ai 2000 metri, costruite tanti anni fa per scopi di controllo e difesa del territorio e che oggi costituiscono un ambiente perfetto per praticare il turismo-avventura. Un evento di tre giornate con campo base a, da venerdì 29 giugno a ...