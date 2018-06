Hamsik | ' Sono ancora del Napoli | ma potrei andare in Cina'

Napoli - Hamsik : 'Ancelotti mi ha chiamato - ma sono tentato dalla Cina' : TORINO - 'Futuro? Confesso di aver ricevuto una telefonata da Carlo Ancelotti e per adesso sono un giocatore del Napoli '. Così il centrocampista dei partenopei, Marek Hamsik , nell'intervista ...

Hamsik - i bookmakers si scatenano : ci sono anche Inter e Milan : Hanno fatto molto rumore le parole del padre di Marek Hamsik rilasciate ieri in patria e, ora, un trasferimento del capitano azzurro non è più fantascienza. Ne sono convinti gli autorevoli bookmaker di www.stanleybet.it, secondo cui lo scenario più probabile è un approdo dello slovacco in Cina, al Guanzhou, opzione bancata a quota 1.75. Ma i tifosi del Napoli possono ancora sperare: la permanenza di Hamsik alla corte di De Laurentiis è piazzata ...