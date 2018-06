Hackaton 2018 di Officine Innovazione a Milano | il trionfo della DIGITA Academy di Napoli

Wired Next Fest 2018 - ecco chi ha vinto l’Hackaton di Huawei e Ied : (Foto: Lorenzo Longhitano) Come si migliora un prodotto che è già considerato tra i migliori della sua categoria? È la mission impossible che Huawei ha affidato agli studenti dello Ied di Milano nel corso dell’hackaton che si è tenuta nella giornata di sabato 26 maggio proprio nel capoluogo lombardo, nella cornice del Wired Next Fest 2018: ideare un accessorio, un’app o un servizio che facciano da complemento al suo ultimo smartphone ...