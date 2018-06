Guida in stato di ebbrezza | stupefacenti | favoreggiamento e furto di legna | denunce e

Roma - arrestato 'pirata' : Guidava drogato : 22.41 Ha 29 anni, non ha mai preso la patente ed è risultato positivo al test sull' assunzione di cocaina. Lo ha arrestato la polizia locale di Roma con l'accusa di aver investito con l'auto una ragazza nel centro della Capitale, ora ricoverata in gravi condizioni. L'impatto è successo stanotte su Lungotevere de' Cenci. Il ragazzo era al volante dell'auto dei genitori di una sua amica 18enne. Sono stati proprio i proprietari del veicolo, ...

Ubriaco alla Guida - arrestato Levy : Il presidente della Professional Golfer Association , PGA, of America, Paul Levy, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è accusato di aver superato i limiti di velocità consentiti e ...

Vince Vaughn arrestato per Guida in stato di ebbrezza : L’attore Vince Vaughn è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Dopo essere finito dietro le sbarre per una rissa da bar, nel 2001, (a Wilmington, in North Carolina) nella quale era stato accoltellato il collega Steve Buscemi (le accuse furono successivamente archiviate), l’attore ha di nuovo dei guai con la legge. Lo riferisce il Los Angeles Times: Vaughn avrebbe fatto anche resistenza dopo essere stato fermato a un posto di ...

Vince Vaughn arrestato per Guida in stato di ebbrezza : C'è sempre una prima volta. Vince Vaughn, 48enne attore americano, è stato per la prima volta arrestato. A darne notizia l'attendibilissimo TMZ. Vaughn, visto in film come Palle al balzo - Dodgeball, Starsky & Hutch, Old School, Zoolander e la 2° stagione di True Detective, è stato fermato alle 4 del mattino di domenica a Manhattan Beach, in California, ubriaco alla guida.Immediato il fermo per guida in stato di ebbrezza e resistenza ...

Minacce - lesioni - Guida in stato di ebbrezza : arrestato : Lunigiana e Apuane - guida in stato di ebbrezza, minaccia, danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Era stato condannato per questi reati commessi tra il 2010 e il 2013 un ...

Farage e Le Pen Guidano il fronte degli indignati. "In Italia colpo di Stato" : "colpo di Stato" .. "Veto dell'establishment". Queste le parole con cui Marine Le Pen e Nigel Farage si scagliano contro Sergio Mattarella per lo stop al "Governo del cambiamento" di M5S e Lega, visto dagli esponenti sovranisti come la testa d'ariete della loro battaglia contro l'Europa."Gli elettori Italiani saranno furiosi per il veto dell'establishment ai nuovi ministri. E' tempo di altre elezioni e di un numero maggiore di voti" commenta a ...

Apprendistato : a Palazzo Isimbardi presentate le linee Guida per una migliore collaborazione tra pubblico e privato : ... Politiche Sociali e Giorgio Mantoan, delegato alle Politiche Giovanili, Massimo Ferlini, Presidente di Formaper, nonché numerosi esperti, amministratori e rappresentanti del mondo del lavoro, della ...

Russia - arrestato Alexey Navalny - alla Guida delle manifestazioni : Lo storico avversario del presidente russo bloccato mentre stava arrivando in piazza Puskin a Mosca per la manifestazione 'Putin per noi non è lo zar'. Tensione con un gruppo di nazionalisti pro-...