Guida a tutte le opere d' arte che compaiono nel video di Beyoncé e Jay-Z

Guida al Roma Summer Fest - da Patti Smith a De Gregori : tutte le star : Il Roma Summer Fest comincia già il prossimo week end, sabato 26 e domenica 27 maggio, con un doppio concerto degli inglesi Arctic Monkeys , band on the road dal 2002, anno in cui a High Green, ...

Giro d’Italia 2018 - la Guida completa. Le tappe - il percorso - i favoriti e tutte le informazioni sulla Corsa Rosa : Il Giro d’Italia 2018 si correrà da venerdì 4 a domenica 27 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa, giunta alla sua 101^ edizione si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Zoncolan e Colle delle Finestre ma anche da due ...

F1 tv - GP Azerbaijan 2018 : su che canale seguire la gara in tv? La Guida su Sky e TV8. Diretta - differite e tutte le repliche : La gara del GP d'Azerbaijan è in programma domenica 29 aprile alle ore 14.10 italiane , a Baku saranno le 16.10, e sarà trasmessa in Diretta tv e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky ...

F1 tv - GP Azerbaijan 2018 : su che canale seguire la gara in tv? La Guida su Sky e TV8. Diretta - differite e tutte le repliche : È Baku il teatro del quarto appuntamento del Mondiale di F1. La pole position è andata a Sebastian Vettel per la terza volta consecutiva, a dimostrazione dei passi avanti compiuti dalla Ferrari quest’anno. Accanto a lui, però, ci sarà la Mercedes di Lewis Hamilton, pronto a sfruttare la potenza del motore della Mercedes, che ha deliberato un utilizzo di una mappa più spinta per i suoi piloti. Sarà una gara ricca di incognite: dalle Safety ...

Guida Chromecast : tutte le guide e i consigli : Sia che tu voglia rendere “Smart” il tuo TV datato, o semplicemente goderti in streaming film, contenuti multimediali, Chromecast è tutto ciò che fa per te. In tutta semplicità, con la potenza e la fluidità di Chromecast, potrai goderti lo streaming di migliaia di applicazioni e di contenuti direttamente da Smartphone, PC o Tablet su qualsiasi TV dotata di un ingresso HDMI con la qualità del Full HD e del 4K con HDR. Ti servirà ...

Il primer serve a tutte. Guida definitiva per trovare quello giusto per te : Sfoglia gallery {{imageCount}} . immagini immagine In un mondo ideale il fondotinta si stende con due colpi di pennello creando una base levigata e luminosa come un filtro Instagram. Nella realtà, invece, le cose non vanno esattamente così. Se avete deciso ...