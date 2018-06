Grillini e Fatto da boia a ghigliottinati

ilgiornale

: @lpintus1 @EugenioCardi E nessun presente gli ha ricordato delle scene ignobili che tutti i parlamentari grillini h… - 1395Hui : @lpintus1 @EugenioCardi E nessun presente gli ha ricordato delle scene ignobili che tutti i parlamentari grillini h… - LeonardoGalloDR : Sallusti non mi rappresenta e leggo di tutto ma ciò che scrive sui 5* non va sottovalutato... - AngelaGili_ : RT @RandallFlagg71: Sapevo che sarebbe successo, ma non avrei creduto che ce l'avrebbe fatta in una settimana???? Il fatto che #Salvini sia… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Adesso si va da "Luca Lanzalone chi?" a "l'ho incontrato una volta al ristorante ma per caso" fino al paradossale "Grillo e Casaleggio non sapevano neppure chi fosse". Nei Cinquestelle è gara a scaricare quello che fino a ieri era l'uomo più potente del Movimento e che ora si trova agli arresti per corruzione e associazione a delinquere.Marco Travaglio, megafono grillino, non si dà pace e firma senza vergognarsi uno dei suoi capolavori. La cui sintesi è: il caso Lanzalone è solo sfiga, era un grande con un curriculum da premio Nobel e nessuno poteva immaginare che fosse un furbacchione probabilmente corrotto. Avete presente quando un genitore si ritrova con un figlio delinquente o drogato e invece che a se stesso dà la colpa alla società: era un bravo ragazzo, me l'hanno rovinato. Già, meglio arrampicarsi sugli specchi che guardarsi allo specchio e ammettere i propri limiti e ...