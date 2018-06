Gregorio Paltrinieri e Frank Chamizo | tutti vogliono l' oro dei Giochi del Mediterraneo

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Gregorio Paltrinieri guida lo squadrone del Bel Paese : Le gare di Nuoto ai XVIII Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 23 al 25 giugno 2018 al Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna). Verranno assegnate le medaglie in 19 specialità sia maschili sia femminili, per un totale di 38 medaglie. A queste si aggiungono anche le due gare paralimpiche dei 100 metri stile libero maschili e femminili, che cinque anni fa sorrisero al Bel Paese grazie all’argento di Simone Ciulli. Ci sono ...

Nuoto : i velocisti azzurri si esibiscono a Barcellona - Gregorio Paltrinieri a Merano : Prosegue la fase di preparazione della compagine tricolore in piscina in vista degli Europei di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna), previsti dal 3 al 9 agosto. Una selezione azzurra di nove atleti si esibirà, dal 13 al 14 giugno, nel XXIX Meeting internazionale GP Città di Barcellona, seconda delle tre tappe del circuito Mare Nostrum 2018. Gli atleti convocati per la manifestazione iberica sono Arianna Castiglioni, Luca Dotto, Erika Ferraioli, ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri parteciperà agli Assoluti in acque libere. Al via anche Rachele Bruni : Ai prossimi Assoluti di Nuoto in acque libere ci sarà anche Gregorio Paltrinieri: ad annunciarlo è il quotidiano genovese “Il Secolo XIX“. Sarà infatti proprio Genova ad ospitare la rassegna, a luglio, che dovrebbe vedere ai nastri di partenza anche Rachele Bruni, vicecampionessa olimpica in carica nella 10 km. La rassegna tricolore servirà anche da selezione per gli Europei che si terranno a Glasgow, in Scozia, la prossima estate: ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Gregorio Paltrinieri poco brillante? Non c’è da preoccuparsi : 14’50″35: questo il risultato finale dei 1500 stile libero, a Riccione, di Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico delle trenta vasche si è confermato leader nel chilometro e mezzo, in una gara priva del suo amico/rivale Gabriele Detti. Per Greg si tratta della quarta prestazione mondiale dell’anno, in questa specialità, nella graduatoria capeggiata dal tedesco, classe ’97, Florian Wellbrock con il crono di ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Gregorio Paltrinieri vince i suoi 1500 sl. Quarto tempo al mondo nel 2018 per il campione olimpico : 14’50″35 per Gregorio Paltrinieri nella serie 1 dei 1500 stile libero degli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione. Il campione del mondo, olimpico ed europeo di questa distanza ha confermato il titolo in Italia nei 1500 stile libero pur non sembrando brillantissimo. Dopo un avvio scandito da un ritmo da 29″5 per vasca, Greg ha alzato i propri riferimenti dagli 800 metri in avanti. Un calo dettato da una condizione non al 100% che ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri convince agli Assoluti : ottimo 7 : 45 sugli 800 - miglior tempo mondiale dell’anno : Gregorio Paltrinieri si è reso protagonista di una prestazione di assoluto rilievo sugli 800 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti 2018 di Nuoto. Il carpigiano ha dominato su una distanza a lui particolarmente congeniale (bronzo iridato in carica) toccando con un rimarchevole 7:45.53: si tratta del miglior tempo mondiale dell’anno, a meno di cinque secondi dal suo personale. Siamo soltanto all’inizio dell’anno ma ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini tocca a voi! Quadarella - Cusinato e Ceccon affamati di successo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA GIORNATA DEGLI ASSOLUTI DI Nuoto Terza giornata di gare degli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione e fuochi d’artificio in acqua: Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini entrano in scena negli 800 stile libero uomini e nei 100 stile libero donne. Con Gabriele Detti fuori causa per il riacutizzarsi del dolore alla spalla, è sul loro groppone il peso della notorietà in questi Campionati Italiani. ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini tocca a voi! Quadarella - Cusinato e Ceccon affamati di successo : Terza giornata di gare degli Assoluti 2018 di Nuoto a Riccione e fuochi d’artificio in acqua: Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini entrano in scena negli 800 stile libero uomini e nei 100 stile libero donne. Con Gabriele Detti fuori causa per il riacutizzarsi del dolore alla spalla, è sulle loro spalle il peso della notorietà in questi Campionati Italiani. Greg, terzo nei 400 stile libero che mai ha digerito, vuol trovare negli 800 ...