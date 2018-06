Gregogio Paltrinieri e Frank Chamizo | tutti vogliono l’oro dei Giochi del Mediterraneo

oasport

(Di lunedì 18 giugno 2018) Campioni Olimpici, Campioni Mondiali, Campioni d’Europa. Stelle incontrastate del proprio sport, veri e propri monumenti che però non si fermano davanti a nulla, insaziabili cannibali desiderosi di vincere tutto, di dominare ovunque, di trionfare in qualsiasi contesto. Non si accontentano mai euna bacheca gremita dii successi possibili: anche l’oro aidelpuò così diventare un obiettivo per dei super fenomeni che hanno assaporato ben altre gioie ma che non disdegnano il titolo di Imperatori del Mare Nostrum. Con questo spirito alcuni fuoriclasse azzurri hanno deciso di presentarsi alla competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul bacino acquatico a noi più vicino, con l’obiettivo di fare risuonare l’Inno di Mameli e di rimpinguare un bottino storicamente mastodontico per l’Italia. Basti pensare a ...