Governo | in arrivo i tagli agli sconti fiscali su agricoltura | energia e trasporti

Pensioni - Governo al lavoro : novità in arrivo ma è battaglia sui conti : Deve ancora aprirsi il cantiere della riforma Pensioni ma gia' sono scoppiate le polemiche sulle misure da attuare e sui costi. Sulla questione previdenziale si sono espressi a più riprese in questi giorni i due vicepremier, Luigi Di Maio ministro del lavoro e Matteo Salvini ministro dell’Interno. Entrambi hanno confermato gli impegni assunti in campagna elettorale e nel contratto di Governo che ha portato il premier Giuseppe Conte a Palazzo ...

Pensioni e reddito di cittadinanza : Governo al lavoro - le novità in arrivo Video : Superamento della riforma Fornero, Pensioni e reddito di cittadinanza: questi i dossier principali aperti dal Governo Conte che domani ricevera' al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati la fiducia sul “programma del cambiamento”, quello messo nero su bianco nel contratto siglato dai leader del Movimento 5 stelle e della Lega, rispettivamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oggi entrambi vicepremier. --Il premier Giuseppe Conte, nel ...

Nasce il Governo Conte - novità in arrivo su pensioni : Quota100 e Opzione Donna Video : Diciotto ministri [Video], di cui cinque donne: Nasce il Governo Conte, gia' ribattezzato il “Governo del cambiamento”, che dovra' mettere mano, tra l’altro alla riforma pensioni targata Fornero, come previsto nel contratto stipulato tra Lega e Movimento 5 stelle, e che dovra' istituire la flat tax e il reddito di cittadinanza. E’ arrivata oggi l’intesa sul Governo gialloverde. Accentando l’incarico di presidente del Consiglio, l’avvocato e ...

Il contratto di Governo sarebbe in arrivo. Intanto la bozza diventa un caso : "Domani forse riusciamo a chiudere il programma di governo. Poi da lì partiamo", dichiara il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, al termine di un nuovo incontro di due ore con Matteo Salvini che giunge al termine di una giornata caratterizzata dalle polemiche con Bruxelles e all'indomani di una nuova fumata nera dovuta in parte, parrebbe, a uno scontro sulla scelta del nome da candidare a Palazzo Chigi che ha ...

Buone ragioni per disperare del Governo ributtante in arrivo : Che faranno? Faranno un governo ributtante, che esprime con coerenza una sovranità elettorale disgustosa, e prenderanno delle misure di abnorme stupidità, in connessione con un mandato popolare da ...

In arrivo il Governo M5S-Lega : ipotesi staffetta sul premier - c'è il ticket Fraccaro-Giorgetti : Il rebus Palazzo Chigi, dopo che s'è sciolto il rebus Berlusconi, è quello al momento più resistente. Chi diventa premier? Ieri è ruotato tutto intorno al super-nome e...

Governo - Salvini e Di Maio trattano : sulle pensioni possibili novità in arrivo Video : Sulla riforma pensioni Lega e M5s sembrano d’accordo ormai da tempo, il piano giallo-verde prevede staffetta generazionale e Quota 100 per tutti, proroga Opzione donna e Quota 41 per i precoci, misure attesissime da migliaia di italiani beffati in questi anni dalla legge Fornero. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, anche in queste ultime concitate ore in attesa delle prossime decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla ...

Governo - l'arrivo di Casellati al Quirinale : La presidente del Senato Casellati arriva al Quirinale: a lei il capo dello Stato Mattarella conferirà, molto probabilmente, un mandato esplorativo per sondare i voleri dei partiti in vista della ...

Energia - Governo : in arrivo decreto di proroga dell'Authority : Roma, 10 apr. , askanews, In arrivo il decreto di proroga del collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Lo ha confermato la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, ...