Google | solo 30% donne in azienda

Google Pixel 3 XL : c'è il notch - ma solo una fotocamera posteriore : I Pizel 3 saranno anche i primi smartphone del mondo Android ad avere la nuova versione P preinstallata. Oltre a questa interessante novità i Pixel 3 potrebbero avere alcune nuove funzioni di Google ...

Google Fuchsia : riferimenti all’AOSP nel codice ma solo per un codec : I colleghi di 9to5Google hanno recentemente dato un’occhiata al codice sorgente del misterioso Google Fuchsia, il nuovo sistema operativo di BigG sul quale […] L'articolo Google Fuchsia: riferimenti all’AOSP nel codice ma solo per un codec proviene da TuttoAndroid.

Google Home a 99€ e non solo nel nuovo volantino Sottocosto Unieuro : Unieuro presenta il nuovo volantino Sottocosto valido dall'8 al 17 giugno 2018: ecco le offerte valide su smartphone, tablet Android e non solo. L'articolo Google Home a 99€ e non solo nel nuovo volantino Sottocosto Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Google abbandona i tablet? No - è solo un bug del sito Android : Google ha rimosso la sezione Tablet dal sito web ufficiale Android, fornendo così un altro segnale che si sta allontanando da quel particolare settore? In realtà, come ha affermato con un Tweet l’SVP di Android, Hiroshi Lockheimer, si è trattato solo di un bug durante l’aggiornamento del sito. La scomparsa della pagina dedicata ai tablet sul sito Android aveva mandato in allarme i media di settore dando per definitivamente spacciati ...

Non solo Google Pixel 3 : nel 2019 anche un Googlefonino economico : Non sono in discussione i prossimi Google Pixel 3, che verranno puntualmente presentati quest'autunno. Tuttavia, nella prima parte del 2019, a detta di Roland Quandt (fonte che in più di qualche occasione ha dimostrato una certa accuratezza nelle sue previsioni), potremmo assistere al lancio di un altro Googlefonino basato sul sistema operativo Android, ma dal prezzo ben più contenuto. Si tratterà di un terminale equipaggiato con ...

Google Chrome si avvia da solo quando accendi Windows 10 : Google Chrome si apre automaticamente all'avvio di Windows 10. Non è un virus, non è un malware e lo si può risolvere leggendo la guida.

PayPal e Google più integrate : ci saranno pagamenti diretti in Gmail - YouTube e non solo : Appena qualche mese dopo la creazione di Google Pay, Google e PayPal stanno diventando decisamente più integrate, con tutti i vantaggi del caso: gli utenti potranno aggiungere i propri dati PayPal al proprio account Google Play ed effettuare pagamenti direttamente da Gmail, YouTube e non solo, senza dover effettuare log in e senza dover uscire dai servizi di Google. L'articolo PayPal e Google più integrate: ci saranno pagamenti diretti in ...

Google Assistant parla con sei nuove voci - ma solo in inglese : Google Assistant si aggiorna introducendo sei nuovi timbri vocali per dare all'utente più opportunità di scelta. Sfortunatamente, sono tutti in lingua inglese. L'articolo Google Assistant parla con sei nuove voci, ma solo in inglese proviene da TuttoAndroid.

ADT-2 è il nuovo dongle di che port Android TV in una piccola chiavetta HDMI, peccato sia disponibile solo per gli sviluppatori e non si possa comprare Google ADT-2 è la nuova chiavetta per portare Android TV su tutte le TV ma solo per gli sviluppatori

Google annuncia un nuovo dongle Android TV - ma è solo per gli sviluppatori : Nel corso del Google I/O 2018 è stato presentato il nuovo dongle Android TV, una piattaforma di sviluppo chiamata ADT-2, destinata al momento agli sviluppatori. L'articolo Google annuncia un nuovo dongle Android TV, ma è solo per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Orario e diretta streaming Google I/O 2018 oggi 8 maggio : Android P e non solo : Come seguire la diretta streaming Google I/O di oggi 8 maggio? In che Orario l'annuale conferenza per gli sviluppatori Android avrà il via per noi italiani? Oltre ad una nuova preview di Android P assisteremo anche ad altre novità dai vertici di Mountain View? La risposta a questa e ad altre domande la troverete nell'approfondimento presente in questo articolo. Partiamo dall'Orario in cui la diretta streaming Google I/O avrà inizio. Il via ai ...