Google Pixel 3 XL dovrebbe essere dotato di una fotocamera singola

Google Pixel 3 XL : c'è il notch - ma solo una fotocamera posteriore : I Pizel 3 saranno anche i primi smartphone del mondo Android ad avere la nuova versione P preinstallata. Oltre a questa interessante novità i Pixel 3 potrebbero avere alcune nuove funzioni di Google ...

Google Pixelbook potrebbe a breve supportare Windows 10; la sconfitta di Chrome OS? : Google, con il suo Chrome OS, si è messa inevitabilmente in diretta competizione con Microsoft per quanto riguarda il mercato dei notebook ma, quanto pare, l’azienda di Mountain View dovrà presto scendere a qualche scomodo compromesso. Numerose indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi facevamo già riferimento all’intenzione di Google di implementare a breve Windows 10, oltre che ovviamente Chrome OS, nel suo Pixelbook, un notebook di ...

Salto di qualità per ASUS PixelMaster : ecco Google Lens - modelli coinvolti : L'app fotocamera ASUS PixelMaster pare stia iniziando ad integrare il supporto a Google Lens in maniera spontanea, così come era stato annunciato a margine dell'ultima edizione del Google I/O (si parlava di una compatibilità della funzionalità estesa a più di 10 OEM). Da quel giorno il grande passo è stato fatto solo dai Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact, e da un qualche ultimo dispositivo di casa Motorola. In buona sostanza, le prime ...

L’app per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione con Google Lens : L'app per la fotocamera ASUS PixelMaster sta ricevendo l'attesa integrazione con Google Lens. In occasione dell'ultima edizione del Google I/O era stato annunciato che l'innovativo servizio di Big G sarebbe arrivato nelle app della fotocamera di oltre 10 tra i principali produttori di smartphone. Adesso a Sony e Motorola si aggiunge anche ASUS. L'articolo L’app per la fotocamera ASUS PixelMaster riceve l’integrazione con Google Lens ...

Google Pixel 3 XL : nuovo render in 3 colori : PhoneDesigner, noto designer molto attivo su twitter, ha da poco pubblicato un nuovo render del possibile Google Pixel 3 XL, basato sulle immagini […]

Possibile i Google Pixel 3 sposino la ricarica wireless : un paio di indizi a sostegno : I prossimi Google Pixel 3, che dovrebbero essere presentati questo autunno, potrebbero essere provvisti di ricarica wireless. Lo suggeriscono un paio di indizi, non di certo una prova inconfutabile, ma comunque una strada che sentiamo di dover comunque percorrere, almeno fino ad un'eventuale smentita. Su XDA Developers (non proprio una community qualunque, per così dire) si sono diffuse un paio di immagini, che trovate in chiusura di ...

Ecco le ultime indiscrezioni su Google Pixel 3 XL : Tra gli smartphone più attesi della seconda metà del 2018 un posto di primo piano spetta a Google Pixel 3 XL. Ecco le ultime indiscrezioni al riguardo

Ecco il Google Pixel 3 XL nella prima Foto reale e c’è il Notch : Il Google Pixel 3 XL compare nella prima Foto reale che mostra un design molto vicino alla versione precedente ma ora è spuntato anche il Notch Google caduta di stile. Sul Pixel 3 XL c’è il Notch Il Pixel 3 XL di Google compare nelle prime immagini ufficiose che mostrano in tutto il suo splendore […]

Otto nuove immagini di Google Pixel 3 XL - fra render e foto reali : sembra un Pixel 2 XL col notch : Alle foto di ieri, oggi se ne sono aggiunte di nuove e quindi possiamo dare un altro sguardo attento a quello che dovrebbe essere l'aspetto del Google Pixel 3 XL, seppur le immagini siano attribuite solo a un prototipo.

Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 XL : due foto per dare uno sguardo al design : Diamo un primo sguardo a quello che potrebbe essere Google Pixel 3 XL, il nuovo top di gamma di Google, con notch e singola fotocamera posteriore.

Tutte le novità di Android P Beta 2/DP3 per Google Pixel di prima e seconda generazione : Scopriamo le novità introdotte da Google con la terza Developer Preview (o seconda Beta) di Androdi P, disponibile per i Google Pixel di prima e seconda generazione.

Sblocco Google Pixel 2 XL troppo lento dopo l’aggiornamento di giugno - le ultime : L'aggiornamento di giugno (di cui vi abbiamo parlato qui) pare non aver giovato ai Google Pixel 2 XL, visto che qualche esemplare, in seguito all'installazione, pare aver manifestato problemi di lentezza nelle operazioni di Sblocco, arrivando ad impiegare 1 o 2 secondi in più rispetto a quanto non accadesse prima. La piattaforma di sviluppo 'Google Issue Tracker' pullula di segnalazioni in tal senso, così come tanti sono i thread aperti nelle ...

Google Pixel 2 XL : l'aggiornamento di sicurezza di giugno in alcuni casi porta un bug nel risveglio : Pare che con l'ultimo update il Google Pixel 2 XL sia divenuto decisamente più lento a riattivarsi (passando da 1 secondo a due o anche tre secondi)

Il nome in codice di Google Pixel 3 "Blueline" fa capolino sull'AOSP : Dopo mesi e mesi dalla prima comparsa ritorna la menzione di uno dei nomi in codice riferiti ai nuovi Google Pixel 3 che trapelavano sul finire dello scorso ottobre 2017. Si tratta di "Blueline", un riferimento che ora emerge dall'AOSP in un commit relativo a un certo test per una nuova API relativa allo spam nel dialer di Android.