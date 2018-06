Golf | Giochi del Mediterraneo 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

oasport

: Golf, US Open: Johnson frena e i giochi si riaprono, 23° Francesco Molinari- - notizieoggi_com : Golf, US Open: Johnson frena e i giochi si riaprono, 23° Francesco Molinari- - CatelliRossella : Golf, US Open: Johnson frena e i giochi si riaprono, 23° Francesco Molinari - StraNotizie : Golf, US Open: Johnson frena e i giochi si riaprono, 23° Francesco Molinari -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Quattro giorni per spiccare il volo e conquistare la medaglia d’oro aidel, ina Tarragona (Spagna). Ilprevede due modalità di gara, quella individuale e quella a squadre maschili e femminili, che si svilupperanno in quattro round tra lunedì 25 giugno e giovedì 28 giugno nella cornice del Costa DauradaClub. Pochi big e tante nuove leve saranno presenti a Tarragona per cercare di strappare una medaglia di prestigio e farsi notare sui grandi palcoscenici internazionali. L’Italia si presenta con sei atleti a Tarragona e col desiderio di ben figurare e lanciare in orbita alcuni giovani di belle speranze. La punta di diamante sarà Diana Luna, atleta già consolidata nel grande panorama mondiale, che proverà a riscattare un’annata finora parca di soddisfazioni. Ci saranno anche Roberta Liti e Angelica Moresco, che stanno ...