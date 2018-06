GO internet | cresce l' acquisizione di nuovi clienti

“internet delle cose” cresce anche in Italia. Gli oggetti connessi valgono 3.7 miliardi di euro : Viviamo ormai in un mondo in cui la tecnologia ha raggiunto traguardi impressionanti e sono ormai tantissimi gli oggetti connessi che offrono soluzioni utili in tantissimi settori diversi, contribuendo alla crescita esponenziale di un mercato come quello dell’internet delle cose che continua a crescere a livello globale con un numero sempre maggiore di prodotti destinati al pubblico e di nuove realtà aziendali. Negli ultimi anni, in ...