Giro Under23 | azzurri lontani dal vertice L’Italia ha i giovani | ma non da corse a tappe

Giro d’Italia under23 2018 : Sean Bennett vince la sesta tappa - Alejandro Osorio in Maglia Rosa : Sulla carta non doveva essere particolarmente complessa la sesta tappa del Giro d’Italia under 23, con 120 chilometri da Dimaro Folgarida a Pergine Valsugana, invece le velocità folli con le quali è stata percorsa la frazione, che comunque presentava alcune insidie altimetriche, hanno sconvolto la classifica generale. A vincere è stato Sean Bennett (Hagens Berman), con Alejandro Osorio (Nazionale Colombia) che torna in Maglia Rosa. Quattro ...

Ciclismo su strada - Giro Under23 : Colpo doppio per Markus Wildauer!! : Vince Markus Wildauer, con un grandissimo numero, la seconda tappa del giro d’Italia Under23. Dopo due giornate all’insegna di vittorie italiane, è invece l’Austria a festeggiare. Il giovane talento, classe 1998, della Tirol Cycling Team arriva infatti in solitaria a Sestola dopo 138 km con un finale piuttosto “nervoso“. L’austriaco precede di ben 33” il portacolori della Colpack, Alessandro Covi. Giunge ...

Giro d’Italia Under23 : Edoardo Affini vince il prologo e veste la Maglia Rosa! : Si apre con un trionfo tutto tricolore il Giro d’Italia Under23 2018: nel prologo di 4.4 chilometri in quel di Forlì, completamente pianeggiante, a trionfare è stato il corridore della SEG Racing Academy Edoardo Affini, che con questo successo va a prendersi anche la Maglia Rosa di leader della classifica generale. L’azzurro era indicato tra i favoriti di questa prova e non ha deluso le aspettative. Qualche polemica ed un cambio di ...

Giro d’Italia Under23 : tutti i giovani italiani da seguire. Si cercano gli eredi di Aru e Nibali : Un format rivoluzionato, soprattutto con la spettacolare ed al momento unica cronometro in stile Gundersen a chiudere verso Cà del Poggio. Il Giro d’Italia Under23 scatterà domani con un prologo in quel di Forlì e si preannuncia decisamente appassionante. L’Italia va a caccia di nuovi fenomeni in chiave professionistica: soprattutto in chiave corse a tappe si cercano gli eredi di Vincenzo Nibali e Fabio Aru (ricordiamo che il sardo ...

Giro d'Italia Under23 : la startlist e l'elenco completo dei partecipanti : Tutto pronto per la partenza del Giro d'Italia Under23: andiamo a scoprire la startlist con l'elenco completo dei partecipanti alla Corsa Rosa giovanile.

Giro d’Italia Under23 : il percorso e le nove tappe ai raggi X. Le stellette di difficoltà : Dopo quello senior è ancora tempo di Giro d’Italia: giovedì scatta la Corsa Rosa dedicata agli Under 23. Una gara rivoluzionata da Davide Cassani che punta ad offrire un grandissimo spettacolo e a mettere in mostra i migliori giovani in circolazione, che andranno sicuramente a caccia di un contratto da professionisti per il 2019. Andiamo a scoprire tutte le tappe ai raggi X e le stellette di difficoltà. Giovedì 7 giugno 2018 – ...