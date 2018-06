Giro d’Italia di Handbike – A Cassino la seconda tappa

Giro d’Italia under 23 2018 : trionfo del russo Vlasov. Ultime due semitappe a Dainese e Stannard : Si è concluso un Giro d’Italia under 23 intensissimo oggi con due semitappe che si sono dimostrate davvero spettacolari. A trionfare, in maglia rosa, è stato il russo Aleksandr Vlasov. Al mattino sarebbe dovuta essere una frazione tranquilla, di 72.8 chilometri da Conegliano a Valdobbiadene, prevalentemente pianeggiante, e invece le cadute hanno leggermente rovinato la scena: è finito a terra Osorio in Maglia Rosa, il colombiano ha perso ...

Giro d’Italia under 23 2018 : ancora un dominio colombiano. Tappa a Munoz - maglia rosa ad Osorio : Una scena già vista a questo Giro d’Italia under 23 2018: eravamo alla quarta Tappa, con la doppietta colombiana al Passo Maniva. Stesso epilogo per quanto riguarda la frazione numero otto, con partenza da Levico Terme ed arrivo ad Asiago dopo 157,2 chilometri, con le salite verso Monte Grappa e Foza. A vincere è Cristian Camilo Munoz, davanti al connazionale Augusto Rubio, mentre Alejandro Osorio torna a vestirsi di rosa, per ...

Ciclismo – Il Giro d’Italia si posticipa : svelato il calendario World Tour 2019 : L’Uci ha reso noto il calendario World Tour 2019: il Giro d’Italia si posticipa di una settimana Tante ancora le emozioni che la stagione 2018 di Ciclismo deve regalare a tutti gli appassionati delle 2 ruote. Dopo il Giro d’Italia, vinto da un eccellente Chris Froome, i corridori si preparano adesso per disputare una nuova edizione del Tour de France. Intanto, l’Uci pensa già al futuro e proprio nelle ultime ore è stato ...

Calendario Ciclismo 2019 : tutte le gare e le date della stagione. Il Giro d’Italia inizierà più tardi : La UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ha diramato il Calendario della stagione 2019. Nella giornata di ieri, infatti, a Ginevra, si è tenuto il Professional Cycling Council, occasione utile per stilare il programma di appuntamenti del prossimo anno. La nuova stagione durerà nove mesi, dalla seconda metà di gennaio fino alla fine di ottobre, con 37 eventi che si disputeranno in 18 paesi e 4 continenti. Uno dei cambi principali ...

Giro d’Italia U23 2018 : vittoria in solitaria di Stephen Williams a Pian delle Fugazze. Mark Donovan nuova maglia rosa : Doppia gioia britannica nella settima tappa del Giro d’Italia U23. Sulla salita finale di Pian delle Fugazze splendida azione di Stephen Williams, che sferra l’attacco a sei chilometri dal traguardo e trova la vittoria in solitaria davanti al russo Aleksandr Vlasov e allo statunitense William Barta. Cambia ancora la leadership della generale con Mark Donovan che diventa la nuova maglia rosa, strappandola dalle spalle del colombiano Alejandro ...

Ciclismo – Giro d’Italia di Handbike : a Cassino in scena la seconda tappa : Il Giro d’Italia di Handbike giunge alla sua seconda tappa, a Cassino la frazione in scena il 17 giugno Dove storia, bellezze artistiche e naturali s’incontrano c’è Cassino che ospita domenica 17 giugno 2018 la seconda tappa del Giro d’Italia di Handbike. I circa 70 Handbikers iscritti gareggeranno su un circuito di quasi 5 chilometri che si sviluppa per metà nel centro di Cassino mentre l’altra metà ripercorre parte della salita per la ...

Giro d’Italia under23 2018 : Sean Bennett vince la sesta tappa - Alejandro Osorio in Maglia Rosa : Sulla carta non doveva essere particolarmente complessa la sesta tappa del Giro d’Italia under 23, con 120 chilometri da Dimaro Folgarida a Pergine Valsugana, invece le velocità folli con le quali è stata percorsa la frazione, che comunque presentava alcune insidie altimetriche, hanno sconvolto la classifica generale. A vincere è stato Sean Bennett (Hagens Berman), con Alejandro Osorio (Nazionale Colombia) che torna in Maglia Rosa. Quattro ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : intossicazione alimentare e preparazione sbagliata i motivi della debacle. I prossimi obiettivi del sardo : La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sviscera i motivi della debacle di Fabio Aru al Giro d’Italia: tra analisi che avrebbero evidenziato nuove intolleranze alimentari ed una preparazione che è apparsa errata, il quotidiano ha sottolineato come il ciclista sardo sia sparito dai social network da più di due settimane per ritrovare serenità. Aru, dal ritiro al Giro, è rimasto a Lugano, dove ha casa, per completare tutti gli ...

Giro d’Italia U23 2018 : altro trionfo della Colombia! Alla Malga di Dimaro vince Rubio - Willims nuova maglia rosa : Sulle salite del Giro d’Italia U23 è ancora la Colombia a dettare legge. Nella quinta tappa, 127 km da Darfo Boario Terme Alla Malga di Dimaro, si impone Einer Augusto Rubio Reyes. Il corridore sudamericano ha fatto la differenza sulla salita finale, trovando la vittoria in solitaria davanti al britannico Stephen Williams, che diventa la nuova maglia rosa. Completa il podio di giornata il kazako Yuriy Natarov. Una frazione caratterizzata da ...

Figurine Panini – Presentati gli omaggi extra per completare l’album del Giro d’Italia : da Froome a Viviani - pezzi imperdibili [GALLERY] : Giro d’Italia: 8 Figurine extra per completare l’album Panini. Celebrati i grandi successi di Froome, Viviani, Lopez e Yates. Le nuove Figurine in omaggio sabato 16/6 con “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport” Grande successo per “Panini Giro d’Italia 101”, la collezione di Figurine che l’azienda modenese ha dedicato all’ultima edizione della Corsa Rosa. Per le migliaia di collezionisti e appassionati delle due ...

Giro d’Italia U23 2018 : ciclone colombiano al Passo Maniva. Alejandro Osorio vince davanti a Munoz e veste la maglia rosa : Strepitosa doppietta colombiana al Giro d’Italia U23. La durissima quarta tappa, 128 chilometri da Mornico al Serio a Passo Maniva con delle rilevanti difficoltà altimetriche, è infatti stata vinta da Alejandro Osorio che sul traguardo in salita ha preceduto il connazionale Daniel Munoz (entrambi in gara con la maglia della loro Nazionale): i due sono arrivati insieme dopo un’ultima ascesa interpretata alla grande. Osorio ha anche ...

Ciclismo - Giro d’Italia Under 23 : volata vincente di Philipsen! Battuti Lonardi e Moschetti. Wildauer rimane in rosa : Jasper Philipsen ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia Under 23, 164 chilometri da Rio Saliceto a Mornico al Serio. Il belga della Hagens Berman Axeon Cycling Team, che venerdì aveva conquistato anche la maglia di leader prima di cederla nella giornata di ieri, chiude con lo sprint vincente il week-end per lui molto positivo. Il classe 1998 batte in volata due azzurri, Giovanni Lonardi (Zalf) e Matteo Moschetti (Polartec). Guardando ...