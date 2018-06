Giornalista di Nemo aggredito | chiesti 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada

Ostia - la procura chiede di condannare Spada a 8 anni e 9 mesi per l’aggressione al Giornalista di Nemo : Otto anni e nove mesi per la testata che ruppe il naso al giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi. È la richiesta avanzata dalla procura di Roma nei confroni di Roberto Spada che il 7 novembre scorso ad Ostia aggredì l’inviato della trasmissione Nemo e il suo cameraman, Edoardo Anselmi. Un’analoga richiesta di pena è stata sollecitata dal pm Giovanni Musarò per Ruben Nelson Del Puerto, guardaspalla di Spada. I due sono accusati ...