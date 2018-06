Ginevra Lambruschi | Riki ha una nuova fidanzata

blogo

(Di lunedì 18 giugno 2018) Voleva fare il chirurgo, adesso da grande vuole continuare a fare l'influencer.ha 20 anni e sui Instagram conta 450mila utenti. Ex di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e di Stefano Bettarini, e di Riccardo Marcuzzo, uscito la scorsa edizione da Amici di Maria De Filippi,racconta al settimanale Spy la sua storia. Mi chiedevano numerose collaborazioni. Inizialmente era tutto gratuito perché non conoscevo le dinamiche, poi è diventato un vero lavoro. Oggi sono molto soddisfatta. E sui suoi amori afferma: Ormai tutte le mie relazioni nascono sui social. Mi scrivono e poi ci incontriamo. Con Niccolò è durata cinque mesi. Anche conè iniziata così, solo che con lui la storia è durata di più e ho sofferto molto. E proprio sul cantante larivela: Ha fatto in fretta a trovarne un’altra. Spero saprà stargli vicino. Lei non è del mondo ...