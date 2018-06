Giallo di Melzo - l'autopsia : Sara Luciani non è morta annegata : Sara Luciani, la ventunenne di Melzo il cui cadavere è stato rivenuto nei giorni scorsi nelle acque del canale Muzza (una diramazione del fiume Adda), non è morta annegata. Lo rivelano i primi esiti dell'autopsia secono i quali la ragazza era già senza vita quando è finita in acqua. Sulle cause effettive del decesso, però, al momento non ci sono certezze perché dal medesimo esame autoptico non sarebbero emerse ferite o lesioni causate da ...