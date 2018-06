Giallo a Matera - ammazzato a coltellate un 42enne in campagna : era un elettricista : Luigi D'Aria, un 42enne con qualche precedente, sarebbe deceduto in seguito a un accoltellamento all’addome. Il cadavere giaceva sotto alcuni teli e coperte, in contrada Cannezzano di Montescaglioso. A ritrovarlo è stato un contadino.Continua a leggere