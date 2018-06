Germania | polizia bavarese farà i controlli ai confini della regione

Due leoni - due tigri e un giaguaro in fuga da uno zoo in Germania. La polizia : "Restate nelle vostre case" : Cinque felini sono scappati da uno zoo a Eifel, nella regione della Renania-Palatinato, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono le autorità locali. "Al momento stiamo cercando due leoni, due tigri e un giaguaro", ha dichiarato un portavoce dell'amministrazione distrettuale di Bitburg-Prum.La polizia tedesca ha invitato gli abitanti della città occidentale di Luenebach a rimanere nelle loro case. I poliziotti riferiscono che ...

Germania - aggressore con coltello su treno per Flensburg/ Ultime notizie - ucciso dalla polizia : 2 feriti gravi : Germania, aggressore con coltello su treno per Flensburg, Ultime notizie, ucciso dalla polizia: 2 feriti gravi, anche una poliziotta coinvolta. Il tutto sarebbe nato da una rissa (Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:54:00 GMT)

Germania : polizia a caccia dei genitori che fanno fare “ponte” ai figli : Germania: polizia a caccia dei genitori che fanno fare “ponte” ai figli Negli ultimi giorni pattuglie della polizia tedesca hanno effettuato numerosi controlli negli aeroporto a caccia dei genitori che, approfittando della Pentecoste, intendevano far fare ai loro figli delle vacanze supplementari facendo saltar loro le lezioni scolastiche.Continua a leggere Negli ultimi giorni pattuglie della […] L'articolo Germania: polizia a caccia dei ...

In Germania la polizia a caccia dei genitori se fanno saltare scuola : Fare "ponte" a scuola o partire prima di un giorno di ferie per approfittare di un volo scontato? In Germania non si può, o almeno non conviene. Chi fa questa scelta, infatti, incorre in multe severe, ...

Germania - l'Amburgo retrocede : disordini e polizia in campo : All'Amburgo oggi non è bastato battere oggi, per 2-1, il Borussia Moenchengladbach nel match dell'ultimo turno di campionato: la contemporanea vittoria del Wolfsburg, 4-1 al Colonia, manda la squadra ...

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiusa a chiave. Subito interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...