Gerardo Greco passa a Mediaset? La direzione del TG4 | “Il mio futuro professionale? Non

ReteQuattro - Gerardo Greco nuovo direttore del TG4 : Aria di cambiamento sempre più profondo, dalle parti di ReteQuattro. Dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Roberto Giacobbo in Mediaset con un programma in prima serata sul quarto canale e l’addio anticipato dei programmi di Mario Giordano, Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, ecco la notizia dell’approdo di Gerardo Greco al TG4, dove lo attende la direzione. Ma non solo: si parla anche di un nuovo show in access ...

Gerardo Greco verso la direzione del Tg4. Il giornalista ai colleghi Rai : «Non sono affezionato alle poltrone» : Gerardo Greco Le trattative con Mediaset sono in corso da tempo: Gerardo Greco, ormai, non ne fa mistero. Il giornalista romano, attuale direttore del Giornale Radio Rai, potrebbe infatti passare all’emittente del Biscione a partire dalla prossima stagione tv. Ad attenderlo a Cologno Monzese, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, ci sarebbe la direzione del Tg4. Se tutto andasse per il verso giusto, l’ex conduttore di Agorà ...

I Retroscena di Blogo : Gerardo Greco direttore del Tg4 - questa settimana si chiude : Dunque a Rete 4 si cambia. La rete diretta dal buon Sebastiano Lombardi cambia i suoi connotati per quel che riguarda l'informazione, abbandonando certi toni urlati, per sposare quelli più ragionati, tecnici e di profilo alto propri, tanto per fare un esempio chiaro a tutti e senza girarci troppo intorno, di La7.Si era già capito in questi ultimi mesi con l'uscita dalla rete di Paolo Del Debbio e Maurizio Belpietro, oltre che un intensiva cura ...