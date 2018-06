Gentiloni risponde a Salvini | Ieri i rifugiati | oggi i rom | domani pistole per

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) "i Rom,leper tutti. Quanto è faticoso essere cattivo". A scriverlo, in un tweet è l'ex presidente del Consiglio Paolochecosì all'iniziativa proposta dal ministro dell'Interno Matteodi censire i rom in Italia.i Rom,leper tutti. Quanto è faticoso essere cattivo — Paolo(@Paolo) 18 giugno 2018 "Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia - ha affermatoparlando a TeleLombardia - perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos". Il ministro ha parlato di "una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti", e cioè "rifacendo quello che fu definito il censimento, facciamo un'anagrafe". Proprio come per i migranti irregolari, anche i ...