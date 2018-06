Gentiloni | Paese aggressivo cerca guai

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : sisma senza precedenti per il nostro Paese : L’evento tellurico che ha colpito il Centro Italia nel 2016 ha “dimensioni senza precedenti per l’Italia. Non abbiamo mai avuto una sequenza di 3-4 episodi maggiori e di decine di migliaia di eventi sismici della gravita’ che abbiamo avuto qui a partire dal 24 agosto 2016. C’erano stati altri terremoti, anche nell’Appennino, non sono mancate catastrofi naturali. Qui la sfida vera è venuta dal prolungarsi e dal ...

Gentiloni : 'Ci ha fatto capire le radici del nostro Paese' : 'La scomparsa di Ermanno Olmi priva la cultura italiana di un gigante, uno dei grandissimi maestri del cinema italiano. Intellettuale profondo che ha indagato e esplorato i misteri dell'uomo e ...

Gentiloni : "Nuovo incarico? Un no a Mattarella sarebbe anche un no al Paese" : Paolo Gentiloni, premier uscente che ancora attende di conoscere il nome del suo successore, è stato ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’. Il presidente del Consiglio ha ammesso sin da subito che un patto di governo con il Movimento 5 Stelle sarebbe stato quasi impossibile, ma boccia sostanzialmente la linea di Matteo Renzi, ossia quella che ha portato a disertare l’invito ad un tavolo di Luigi Di Maio: “Non era realistico che il PD ...

Gentiloni : 'Preferirei non continuare - ma dire no a Mattarella è dire no al Paese' : Il premier ha poi espresso perplessità sulla decisione di non dialogare con M5s: 'Andare al tavolo avrebbe messo a nudo le contraddizioni' dei Cinque stelle -

Governo - Gentiloni : 'No a Mattarella è no al Paese. M5S-Lega incognita per Ue' : Quindi, attenzione alle mosse che si fanno soprattutto in economia e politica estera". Eppure, restare a Palazzo Chigi non è un'idea che affascina il presidente del Consiglio: "Preferirei di no, ma ...