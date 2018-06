Gemma Galgani dopo Uomini e Donne | “Sono proprio fortunata a…”

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : "Grazie a tutti gli errori che ho fatto ho capito molte cose" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani pronta a conquistare l'uomo dei suoi sogni: ecco le sue regole di seduzione della nota dama...(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne : Gemma Galgani va in vacanza. FOTO : Gemma Galgani pronta per le vacanze dopo Uomini e Donne Tempo di vacanza per Gemma Galgani. La protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne ha postato di recente una FOTO (visibile a destra) sul suo profilo Instagram in cui posa con la spiaggia alle spalle. La dama ha accompagnato allo scatto queste parole: “Lasciamo tutti e Bye Baye”. Insomma, il relax estivo è iniziato per la 68enne di Torino che dopo aver chiuso la ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e l'appello a Maria De Filippi : "Non lasciar andare via Giorgio!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani triste per l'addio di Giorgio Manetti al programma. La dama lancia l'appello a Maria De Filippi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 07:25:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani triste prima della partenza per le vacanze : ecco perché (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani è pronta a partire per le vacanze estive, prima si lascia andare ad un triste ricordo sui social(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e gli ex : due incontri importanti in estate? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani: un'estate all'insegna degli ex? Potrebbero esserci incontri importanti per la dama in questi mesi...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Gemma Galgani - è davvero pace tra le due dame? Parla Kikò Nalli (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Cosa c'è dietro la riappacificazione di Tina Cipollari e Gemma Galgani? Parla Chicco Nalli al settimanale Vero(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Gemma Galgani ringrazia Gianni Sperti : Gianni Sperti ringraziato da Gemma Galgani dopo Uomini e Donne Uomini e Donne ha chiuso i battenti da ormai una settimana. L’ultima puntata del Trono Over ha visto l’addio tra Gemma Galgani e Marco Cappagli. Per la 68enne di Torino è arrivato però anche un lieto fine inaspettato che nulla ha avuto a che fare con le sue vicende sentimentali: la pace con Tina Cipollari. La bionda opinionista ha voluto compiere un passo verso la sua ...

Marco Firpo operato al cuore : la cicatrice e la frase choc a Gemma Galgani : «Me lo hai spezzato» : Chiamatela cronaca rosa, gossip o informazione leggera ma generalmente i giornali da portare sotto l'ombrellone o sfogliare dal parrucchiere dovrebbero farci rilassare e non farci prendere un colpo: la copertina ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - Giorgio Manetti - Sossio e altri : ecco i loro progetti per l'estate (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Da Sossio Aruta a Gemma Galgani fino a Giorgio Manetti: ecco quali sono i loro progetti per l'estate...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Gemma Galgani : "Progetti per l'estate? Mi auguro di trovare l'amore" : Durante gli ultimi giorni di 'scuola', Gemma Galgani, a Witty Tv, ha affidato le proprie riflessioni in vista dell'imminente estate (Qui, il video): Il mio programma per l'estate è sempre lo stesso... la rincorsa dell'amore, quello le auguro a tutte le signore della mia età, mie coetanee. Uomini e Donne, Marco Firpo dopo l'operazione al cuore: 'Ho pensato a Gemma' prosegui la letturaGemma ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : estate d'amore per la dama? Arriva la sua promessa ai fan (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani è pronta a godersi la sua estate, forse d'amore, e fa una promessa ai tanti fan su Facebook(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Marco Firpo - Uomini e Donne/ “Il mio cuore ferito aspetta Gemma Galgani!” - e sull’intervento dice che… : Marco Firpo, Uomini e Donne, trono over: l'ex cavaliere genovese parla del suo dramma: “Il mio cuore ferito aspetta Gemma Galgani!”, e sull’intervento dice che…(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:32:00 GMT)

Uomini e Donne : Gemma Galgani volta pagina dopo Marco Cappagli : Gemma Galgani parla dopo la rottura con Marco Cappagli a UeD La mattinata è iniziata all’insegna dei ricordi per Gemma Galgani. Chiuso Uomini e Donne, la 68enne di Torino è tornata alla sua vita, pronta ad affrontare un’estate da single. Il programma condotto da Maria De Filippi ha salutato il pubblico attento di Canale5 venerdì scorso. Il talk dei sentimenti Mediaset tornerà a settembre, dopo l’estate. È ancora incerto se ...

Marco Firpo : la dichiarazione shock su Gemma Galgani! : Marco Firpo, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista dove racconta della malattia che l’ha colpito, ma non solo si lascia andare ad una dichiarazione sconcertante su Gemma Galgani! Robe da non credere! Uomini e Donne: Marco Firpo racconta in un’intervista la gravità della malattia che l’ha colpito! Marco Firpo, protagonista di Uomini e Donne Over è scomparso improvvisamente dal parterre ...