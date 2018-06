Gb : tre persone uccise da un treno a sud di Londra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Regno Unito - tre persone investite e uccise da un treno a Londra - : L'incidente è avvenuto all'altezza di Loughborough Junction, nel sud della città, in circostanze ancora da chiarire

tre persone uccise da un treno a Loughborough - a sud di Londra : Tre persone sono morte investite da un treno locale in circostanze non ancora chiarite all'altezza di Loughborough, a sud di Londra. Lo riferiscono i media locali citando i servizi di emergenza. Polizia e ambulanze sono state viste affluire sul posto.Tutto lascia pensare a un incidente, ma non è chiaro cosa ci facessero sul binario, all'ingresso della stazione di Loughborough Junction, in prossimità del quartiere londinese di ...

Olanda - furgone investe persone uscite da festival pop : un morto e tre feriti : Un furgone bianco si è lanciato su un gruppo di quattro persone in un campeggio poco prima dell’alba a Landgraaf, in Olanda, poco dopo la fine del festival musicale “Pinkpop”: una persona è morta e le altre tre sono rimaste ferite. La polizia di Limburg sta ancora cercando il veicolo che dopo aver investito la gente che era appena tornata dall’ultimo concerto, quello di Bruno Mars, si è dato alla fuga. Il Pinkpop festival, una ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka - in Giappone - almeno tre persone sono morte : Un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka, la seconda più grande area metropolitana del Giappone, ha causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre 200. La scossa è avvenuta poco prima delle 8 del mattino di The post C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka, in Giappone, almeno tre persone sono morte appeared first on Il Post.

Stephen Hawking - oltre mille persone alla cerimonia in suo onore : “Il suo nome vivrà negli annali della scienza” : Le ceneri di Stephen Hawking sono state interrate in un angolo dell’Abbazia di Westminster, che omaggia alcuni dei più grandi scienziati della Gran Bretagna, tra le tombe di Charles Darwin e Isaac Newton. L’abbazia di 900 anni è il luogo in cui riposano storiche figure inglesi, come re, regine, leader politici e scrittori, tra cui Geoffrey Chaucer e Charles Dickens. oltre 1.000 persone hanno assistito alla funzione in onore del grande ...

Dell’Utri - il figlio Marco a processo a Milano con altre tre persone : Per il crac di Forza Quattro, una srl che aveva il compito di commercializzare gli immobili previsti da un progetto di sviluppo residenziale chiamato Santa Monica e ideato per rilanciare l’area di Cascina Boffalora, nei pressi di Segrate, comune alle porte di Milano, Marco Dell’Utri, il primogenito di Marcello Dell’Utri, è finito imputato a Milano con altre tre persone con l’accusa di bancarotta: tutti e quattro avrebbero distratto e dissipato ...

Partito Democratico del trentino - Giuliano Muzio : ' Richiedenti asilo - esigiamo il pieno rispetto delle regole ma anche delle persone ' - : Spiace constatare invece che sia a livello nazionale, sia a livello locale la semplificazione e la strumentalizzazione sembrano essere le uniche chiavi di lettura di una certa politica. Il governo ...

Ilva - Fiom : “Assunte oltre 300 persone in fase di crisi”. Passaggio a Mittal verso lo slittamento (ma servono 90 milioni) : I dipendenti Ilva sono aumentati da 13.700 a 14.015, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nei rapporti durante i trasferimenti d’azienda. È quanto denuncia la Fiom Cgil, sottolineando come “il numero dei lavoratori continua inspiegabilmente a salire” nonostante con il Passaggio ad AmInvestco siano previste – al momento – 10mila riassunzioni. In attesa dell’incontro con il neo ministro dello ...

Vulcano Kilauea - infuriano le eruzioni mentre aumenta l’emergenza abitazioni : circa 1000 persone senza un tetto [FOTO e VIDEO] : 1/29 ...

Immigrazione - 53 persone sbarcate a Noto e altre 900 in arrivo a Catania : Immigrazione, 53 persone sbarcate a Noto e altre 900 in arrivo a Catania Si trovano sulla nave “Diciotti” della Guardia costiera italiana, per questo il governo non può repingerli, come ha fatto con l'”Aquarius” Continua a leggere L'articolo Immigrazione, 53 persone sbarcate a Noto e altre 900 in arrivo a Catania proviene da NewsGo.

Parigi - uomo armato tiene in ostaggio tre persone Diretta tvFotoVideo : Operazione delle forze speciali nel decimo arrondissement. Il sequestratore chiede di parlare con l’ambasciata iraniana. La polizia esclude il movente terroristico

