Garter Day 2018 | tra grandi assenti e una certezza | la regina

vanityfair

: I reali inglesi festeggiano il The Garter Day. Tutto quello che c’è da sapere - #reali #inglesi #festeggiano #Garter - zazoomnews : I reali inglesi festeggiano il The Garter Day. Tutto quello che c’è da sapere - #reali #inglesi #festeggiano #Garter - Dadavaldeger : RT @VanityFairIt: A Windsor è il giorno dei festeggiamenti per l'Ordine della Giarrettiera, il più antico di Gran Bretagna #TheGarterDay ht… - VanityFairIt : A Windsor è il giorno dei festeggiamenti per l'Ordine della Giarrettiera, il più antico di Gran Bretagna… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Al castello di Windsor ilDay resta una, ma ilha registrato più assenze che presenze illustri. Ad accompagnare laElisabetta II per i festeggiamenti dell’Ordine della Giarrettiera, per la prima volta in tanti anni non è stato il marito Filippo di Edimburgo, che a 96 anni appena compiuti si è ormai ritirato dalla vita pubblica, bensì il figlio Carlo, al quale si è poi aggiunta anche la moglie Camilla fuori dalla St. George Chapel, dove si svolge la tradizionale funzione. Il rito è sempre lo stesso: i reali arrivano in auto e vanno via in carrozza, salutati da due ali di folla. Immancabili anche Anna, secondogenita di Sua Maestà, e gli altri due figli, Andrea ed Edoardo, accompagnato dalla moglie Sophie Rhys-Jones. A rappresentare il ramo più giovane di casa Windsor, il principe William, senza la moglie Kate al suo fianco. La duchessa di Cambridge ha ...