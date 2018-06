Furti e rapine nel Nord | 23 arresti | 94 colpi in poco più di un anno

Pavia : Furti e rapine nel Nord Italia - 23 ordinanze custodia : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Commettevano furti e rapine in abitazioni, esercizi commerciali e ditte, principalmente nell’area dell’Oltrepò pavese. I carabinieri hanno eseguito 23 ordinanze di custodia cautelare, di cui 18 in carcere, tre agli arresti domiciliari e due sottoposti all’obbligo di dim

Furti e rapine nel nord Italia - 23 arresti. I carabinieri di Pavia : "Commessi almeno 94 colpi" : Il bilancio dell'operazione Vampiri. I reati: rapina, furto, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi

Stop a Furti - rapine e aggressioni : a Isernia Polizia e Poste uniscono le forze : Il capoluogo pentro ha ospitato, per la prima volta in Italia, un incontro dedicato al tema della formazione sulla sicurezza per gli operatori di sportello Isernia. E' Isernia ad aver ospitato, per la ...

Bari. Rapine e Furti - arresti : Bari. Rapine e furti, arresti – Alle prime luci dell’alba, a Andria (BT), Bari, Bitonto (BA) e Cerignola (FG), personale del Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo pugliese, unitamente a quello di Foggia, supportato dal 6 Elinucleo e dal Nucleo Cinofili di Modugno (BA), ha dato esecuzione a diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Trani (BT), su richiesta della locale Procura ...

Latina. Arrestati 5 egiziani per Furti e rapine : Latina. Arrestati 5 egiziani per furti e rapine – Nelle prime ore di questa mattina, a Latina, si è svolta una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dalla polizia di Stato contro gli autori di furti e rapine. In particolare l”ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria pontina riguarda cinque cittadini egiziani, ritenuti responsabili di numerosi reati che vanno dalle rapine a italiani ...

Modena - Furti e rapine con auto rubate : presa baby gang/ Ultime notizie video : arrestati 5 minori nordafricani : Cinque minorenni tutti nordafricani sono stati fermati dalle forze di polizia di Modena: sono accusati di furti, scippi e altri reati, un fenomeno che colpisce la città emiliana(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:24:00 GMT)

Baby gang sgominata a Modica - facevano Furti e rapine a Pozzallo : sgominata dai carabinieri della Compagnia di Modica una Baby gang dedita a furti e rapine a Pozzallo. I dettagli dell'operazione saranno forniti presso la sede della compagnia, alle 10.30, dal ...

