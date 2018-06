Furgone investe fan a festival pop in Olanda | un morto

Olanda - Furgone investe persone uscite da festival pop : un morto e tre feriti : Un furgone bianco si è lanciato su un gruppo di quattro persone in un campeggio poco prima dell’alba a Landgraaf, in Olanda, poco dopo la fine del festival musicale “Pinkpop”: una persona è morta e le altre tre sono rimaste ferite. La polizia di Limburg sta ancora cercando il veicolo che dopo aver investito la gente che era appena tornata dall’ultimo concerto, quello di Bruno Mars, si è dato alla fuga. Il Pinkpop festival, una ...

Toronto - Furgone investe gruppo di pedoni : 10 morti e 15 feriti : ...

Toronto - Furgone investe gruppo di pedoni : ci sarebbero morti : Aggiornamento ore 21:39 - Continuano ad arrivare notizie dai media canadesi sull'incidente avvenuto oggi a Toronto. Secondo alcuni testimoni il guidatore del furgone bianco ha percorso circa un chilometro investendo le persone una a una e questa testimonianza farebbe sembrare il suo gesto volontario. Ricordiamo che l'autista del van bianco è stato arrestato, ma per ora la polizia locale ha solo specificato che non ci sono state sparatorie, ...

CANADA - Furgone investe PEDONI A TORONTO/ Video ultime notizie : morti - incidente o attentato terroristico? : TORONTO, FURGONE sulla folla in CANADA: Video, ultime notizie. incidente o attentato terroristico? Arrestato l'autista, ci sarebbero morti e almeno 8 feriti. Mistero sulla dinamica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Canada - Furgone investe pedoni a Toronto : 20.30 Un furgoncino bianco, ha investito un gruppo di pedoni a Toronto, Canada, dove è in corso il G7 dei ministri degli Esteri, e si è inizialmente dileguato. Successivamente è stato rintracciato dalla polizia e l'autista è stato arrestato. Tra gli 8 e i 10 i pedoni coinvolti. La polizia ha chiuso le due strade al cui incrocio c'è stato l'incidente. Non è chiaro se si sia trattato di un atto deliberato o di un incidente.

Massa - Furgone investe anziani che andavano in gita : due morti | : Il mezzo ha travolto una comitiva sulla statale Aurelia: il gruppo stava attraversando la strada per salire su un pullman diretto a Praga. Arrestato autista: è accusato di omicidio stradale. Le ...

Massa - Furgone investe anziani : due morti. Arrestato l'autista | : Il mezzo ha travolto una comitiva sulla statale Aurelia: il gruppo stava attraversando la strada per salire su un pullman diretto a Praga. L'uomo alla guida è accusato di omicidio stradale. Le vittime ...

Massa - Furgone investe anziani che stavano andando in gita : due morti : Massa, furgone investe anziani che stavano andando in gita: due morti Il pullman che trasportava medicinali ha travolto una comitiva sulla statale Aurelia: il gruppo stava attraversando la strada per salire su un pullman diretto a Praga. Le vittime sono un uomo di 81 anni e una donna di 75. Tre i feriti Parole ...

Massa - Furgone investe anziani che stavano andando in gita : due morti - : Il pullman che trasportava medicinali ha travolto una comitiva sulla statale Aurelia: il gruppo stava attraversando la strada per salire su un pullman diretto a Praga. Le vittime sono un uomo di 81 ...

Massa - Furgone investe anziani in attesa del pullman : due morti e due feriti. Dovevano partire per Praga : Stavano aspettando il pullman per andare in gita a Praga quando un furgone è piombato su di loro. Due i morti: una donna di 74 anni, residente a Empoli, deceduta sul colpo e un 81enne arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale. Nell’incidente sono rimasti feriti altri due anziani e il conducente del mezzo che trasportava medicinali. L’episodio è avvenuto all’alba alla periferia di Massa, in ...

Incidente a Massa - Furgone investe anziani : due morti e tre feriti : Incidente a Massa, furgone investe anziani: due morti e tre feriti Il pullman che trasportava medicinali ha travolto una comitiva sulla statale Aurelia: il gruppo stava attraversando la strada per salire su un pullman diretto a Praga per una gita. Le vittime sono un uomo e una donna, tra i ricoverati c’è una persona in gravi ...