Fuori Nazionale | il nuovo singolo dei Carnot

(Di lunedì 18 giugno 2018) Niente Italia nella Coppa del Mondo 2018 e a un anno da Piove veleno, la Rock band di Valle Aurelia torna alla ribalta con un brano dedicato agli azzurri “Non siamo qualificati, Evanescenti e sfiancati..Non ci è bastato il cuore.. E c’era pure un rigore” È partito il Mondiale di calcio, ma senza l’Italia. Zero sorprese perché eravamo tutti pronti da mesi ormai, ma vedere il primo calcio d’inizio e sapere che al festival globale più bello del pallone non c’è spazio per la nazionale italiana non può non bruciare. La prima generazione senza Coppa del mondo. Niente pizze e niente birre. Niente bandiere, magliette e clacson spalla a spalla per ogni vittoria. Sono passati 6 mesi da quell’annuncio dal sapore troppo, troppo amaro. Eppure la voglia di partecipare come spettatori non è scemata. A distanza di un anno dall’ultimo lavoro in studio Piove Veleno, in occasione del Mondiale, il combo ...