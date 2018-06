Francia | nasce bebè in metro a Parigi | trasporto gratis fino a 25 anni

meteoweb.eu

: RT @lau67to: #Aquarius ha superato Maiorca (la tv spagnola la segue praticamente in diretta)e si dirige verso Valencia. Macron ha proposto… - danieledvpd : RT @lau67to: #Aquarius ha superato Maiorca (la tv spagnola la segue praticamente in diretta)e si dirige verso Valencia. Macron ha proposto… - Irishsara1980 : RT @lau67to: #Aquarius ha superato Maiorca (la tv spagnola la segue praticamente in diretta)e si dirige verso Valencia. Macron ha proposto… - TermeNeronePisa : RT @MannApp_TV: Il 16 giugno 1832 nasce Leon Bazile Perrault pittore che ottenne gran fama sia in Francia che in Inghilterra e negli Stati… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il traffico del RER A, la retepolitana express, a, è stato interrotto per oltre un’ora questa mattina non per uno sciopero o un problema tecnico ma per farre un. Il lieto evento, avvenuto nella stazione Auber, nei pressi dell’Opéra Garnier, è stato annunciato dalla Ratp, la societàna che gestisce la retepolitana su twitter. Il, un maschio, “potrà usufruire gratuitamente dei trasporti sull’insieme della rete Ratpai suoi 25“, sottolinea la società. La mamma e il neonato, dopo il parto, sono stati presi in carica dai soccorritori e sono stati portati nella clinica più vicina alla stazione. L'articoloina 25Meteo Web.