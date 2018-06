Francia e Germania cercano una nuova intesa per l’Europa : Emmanuel Macron e Angela Merkel s’incontreranno faccia a faccia il 19 giugno per definire i nuovi equilibri europei. Leggi

Migranti - Francia respinse richiedente asilo in Germania. Corte di giustizia europea : “Bisogna avere accordo” : Aveva chiesto asilo in Germania e probabilmente voleva raggiungere la Gran Bretagna quando fu fermato a Calais. Era il 26 novembre del 2016 e un cittadino iracheno fu fermato nella zona del porto. Nel giro di poche ore il prefetto ne decise il trattenimento e il trasferimento nel paese in cui aveva presentato la domanda. A questa decisione l’uomo, Adil Hassan, si era opposto e il Tribunale amministrativo di Lille, annullando la decisione ...

Le nazionali più ricche : domina l’Inghilterra - sul podio Germania e Francia : l’Inghilterra è al top del mondo, almeno dal punto di vista economico, tra le federazioni che saranno presenti al Mondiale in Russia. L'articolo Le nazionali più ricche: domina l’Inghilterra, sul podio Germania e Francia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Russia 2018 - il borsino : Brasile - Germania e Argentina i favoriti. Poi Francia e Spagna. Attenzione alle sorprese : La Germania campione in carica e il Brasile risorto dalle polveri del Maracanazo, l’Argentina di Messi forse all’ultima chiamata per eguagliare Maradona e la Francia con una nuova generazione d’oro. E poi il Portogallo campione d’Europa, l’Inghilterra di Kane, le eterne promesse di Belgio e Croazia, le favole di Panama e Islanda. Ai Mondiali di Russia 2018 ci sono praticamente tutti, tranne gli azzurri. L’assenza dell’Italia ha fatto rumore al ...

Dalla Libia al Niger - dalla Nato alla relazione con la Germania : tutte le distanze tra Italia e Francia : Lo strappo diplomatico tra Italia e Francia sulla vicenda della nave Aquarius? dalla Libia alla Nato, per arrivare al rapporto con la Germania in Europa, non è la prima volta che Roma e Parigi si trovano su posizioni divergenti, se non contrapposte. Posizioni divergenti e contrapposte a loro volta specchio di interessi contrapposti...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : chi alzerà al cielo l’ambita coppa? 32 squadre cullano il sogno. Brasile e Germania al top con Spagna e Francia. Azzurri grandi assenti : Chi alzerà al cielo la Coppa del Mondo? Questa è la domanda che tutto il globo terrestre si pone alla vigilia dei Mondiali 2018 di Calcio, che avranno in luogo in Russia tra giovedì 14 giugno e domanica 15 luglio, quando al Luzhniki Stadium di Mosca andrà in scena la finale. A pesare come un macigno è soprattutto l’assenza dell’Italia, che per la prima volta dopo 60 anni non è riuscita a strappare il pass per i Mondiali, al termine ...

Mondiali 2018 : le favorite a confronto. Brasile - Germania - Spagna e Francia. Un poker d’assi per la Coppa del Mondo : Meno tre ai Mondiali 2018, appuntamento imperdibile dell’estate sportiva. Giovedì, in Russia, inizierà la rassegna iridata alla quale, come sappiamo, non parteciperà l’Italia. Ma lo spettacolo non mancherà: le pretendenti al titolo saranno 32, ma 4 emergono sulle altre. Sono le quattro favorite per la vittoria: Brasile, Germania, Spagna e Francia. Brasile Inevitabile considerare il Brasile tra i favoriti. Perché sono i Pentacampeao, ...

Flat tax : in cosa consiste - pro e contro e differenze IRPEF Germania e Francia : Finita la campagna elettorale e le promesse si dovrebbe passare ai fatti, mentre l'opposizione critica ancor prima di partire il lavoro dell'esecutivo appena formatosi, già giungono notizie riguardo la rivoluzione fiscale promessa dall'esecutivo giallo-verde. Introduzione Flat tax: pro e contro, differenze rispetto a Francia e Germania. Due sole aliquote con la Flat tax Non sarà una riforma immediata, se non ci saranno repentini cambiamenti, ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite. Neymar la stessla di un super Brasile - talento ed esperienza per Spagna e Germania - la Francia dei giovani può stupire : Quattro squadre in pole per alzare al cielo la coppa più ambita. I Mondiali 2018 in Russia avranno inizio giovedì 14 giugno, ma in tanti già si interrogano su chi potrà fregiarsi del titolo di campione del mondo in un’edizione in cui sono in tanti a giocarsi le proprie chance di primeggiare. Brasile, Germania, Spagna e Francia sembrano disporre di talento e qualità superiori rispetto al resto della comitiva, ma la pattuglia delle outsider ...

Parte la "guerra" dei dazi. Francia e Germania contro Trump : "Reagiremo in modo robusto" : Parte la "guerra" dei dazi e l'Europa fa già sentire la sua voce con Francia e Germania che annunciano di voler reagire in modo "robusto" alle tariffe Usa su acciaio e alluminio decise dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.I timori di una guerra commerciale scuotono le Borse. Chiusura negativa a Tokyo. Il calo, nel corso della seduta, è stato frenato da un leggero deprezzamento dello yen, fattore che aiuta le grandi ...

Francia e Germania : non accetteremo i dazi Usa - l'Ue è unita : Dura la posizione dei ministri dell'Economia francese e tedesco, Bruno Le Maire e Peter Altmeier. "Non accetteremo che l'Europa possa essere colpita dalle tariffe sull'acciaio e l'alluminio. E su ...

Russia 2018 - il pronostico di Fifa 18 : al Mondiale la Francia vince in finale sulla Germania : I mondiali ancora non sono partiti e abbiamo già un vincitore: la Francia. Non stiamo emulando Nostradamus e non abbiamo consultato esperti od oracoli. Il vaticinio arriva da un videogame, Fifa 18. Per lanciare World Cup, l’add-on gratuito che permette di partecipare alla Coppa del Mondo, Electronic Arts ha provato a simulare il torneo facendolo giocare interamente dall’intelligenza artificiale. Il risultato di quelli che pesano con ...

ATTENTI ALLA PATRIMONIALE/ La tassa telecomandata da Usa - Francia e Germania : L'Ocse ha suggerito all'Italia di introdurre una tassa PATRIMONIALE per ridurre la disuguaglianza. Un caso di attacco ALLA sovranità nazionale.

Governo Lega-M5S - Francia e Germania : Italia rispetti impegni Ue : Ho chiesto ai miei colleghi Italiani oggi se è già chiaro chi diventerà il ministro dell'Economia, e non è questo il caso. Quindi continueremo a osservare gli sviluppi della situazione'.