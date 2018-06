Forza Nuova | striscione choc contro Balotelli in bresciano | ' Sei più stupido che nero'

Ballotelli - insulto di Forza Nuova : 'Sei più stupido che nero' | : Il messaggio razzista, affisso a Brescia, critica la posizione del calciatore sul tema dell'immigrazione: "Dopo aver ostentato per anni la propria esuberanza e ricchezza oggi vuol essere paladino dei ...

“Sei più stupido che nero” - striscione di Forza Nuova contro Mario Balotelli : Due settimane fa aveva detto sì all’ipotesi che la fascia di capitano della nazionale di calcio potesse andare a lui come segnale per tutti gli immigrati. Ma Mario Balotelli era finito nel gorgo dei soliti insulti razzisti. Oggi Forza Nuova ha esposto a Brescia uno striscione contro l’attaccante nato a Palermo e cresciuto nella città lombarda. “Balotelli ta het piö enhiminit che negher” la scritta in dialetto bresciano ...