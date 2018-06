Formula Uno noiosa? Hamilton è d’accordo | “spero che in Francia sia più eccitante dalle

Formula Uno - a Colonia apre il museo dedicato a Schumacher : Un museo per il campione tedesco della Ferrari Michael Schumacher. Nella cittadina tedesca ha aperto i battenti la collezione privata dei cimeli e delle vetture da corsa del pilota e che sarà esposta ...

Formula E – Renault e.dams protagonista di uno storico evento a Zurigo : Prima gara organizzata sul circuito in Svizzera dopo 64 anni, l’ePrix di Zurigo ha riscosso un enorme successo popolare. La folla immensa non ha fatto mancare il sostegno a Sebastien Buemi, vero e proprio eroe locale. In lizza per il podio, il pilota Renault e.dams si è dovuto accontentare del quinto posto Fin dalle primissime battute si è capito che questo circuito sarebbe stato un vero e proprio rompicapo per la messa a punto dei veicoli, con ...

Formula Uno - la gaffe della modella che sventola la bandiera a scacchi in anticipo : Il gran premio di Formula Uno del Canada ha visto la Ferrari di Sebastian Vettel grande protagonista del fine settimana di Montreal. Il tedesco, infatti, ha ottenuto la pole position e ha poi vinto la ...

Formula Uno - Vettel strepitoso in Canada. Secondo Bottas - terzo Verstappen : Sebastian Vettel chiude alla grande il suo fine settimana e dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, l'ultimo a riuscirci per la Ferrari nel 2001 fu un certo Michael Schumacher, replica anche in gara e si porta a casa una vittoria fondamentale sul circuito di Montreal intitolato al grandissimo Gilles Villeneuve. Il tedesco ha condotto la gara dall'inizio alla fine e si è messo alle spalle il rivale della Mercedes il finlandese ...

Formula Uno - Gp Canada : trionfo Vettel - Hamilton quinto. Ferrari in testa al Mondiale : Quinto posto per il campione del mondo in carida Lewis Hamilton, che perde la leadership della classifica Mondiale, scavalcato di un punto proprio da Vettel Tags Argomenti: Ferrari Formula uno gp ...

Formula Uno - Vettel in pole position in Canada : secondo Bottas - terzo Verstappen : Al termine delle qualifiche Vettel si è detto felice e sorpreso ai microfoni di Sky Sport: 'Ieri non ero felice e non riuscivo a trovare il ritmo ma oggi ho acceso l'interruttore e la macchina ha ...

Formula Uno - Verstappen domina le libere in Canada : Il quattro volte campione del mondo che qui ha vinto sei delle ultime dieci edizioni, punta ad eguagliare il record di Michael Schumacher, fermo a sette, mostrando di avere il migliore passo gara con ...

Gran Premio Canada Formula Uno : dove vedere la gara in Tv : Il Circus fa tappa a Montreal, dove un anno fa ha vinto Lewis Hamilton, attuale leader della classifica L'articolo Gran Premio Canada Formula Uno: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula Uno - Verstappen : "Causo troppi incidenti? Basta - vi tiro una testata" : Conferenza stampa agitata per il giovanissimo pilota olandese della Red Bull Max Verstappen che in conferenza stampa prima prima del Gran Premio del Canada è sbottato per via delle troppe domande ...

Tour De France 2018/ Tappa pirenaica con griglia di partenza in stile Formula Uno : Tra le varie novità che ci aspettano nel Tour De France 2018 in risalto c'è quella della diciassettesima Tappa. I corridori partiranno in una griglia in stile Formula Uno(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:23:00 GMT)

Tour de France : i corridori partiranno come nella Formula Uno Video : Tra le tappe del prossimo Tour de France [Video] ce n’è una che spicca per il suo chilometraggio decisamente inconsueto nel Ciclismo professionistico. La frazione numero 17 della corsa Francese salira' sui Pirenei con tre salite in rapida successione in uno sviluppo di appena 65 chilometri. Si affronteranno il Peyragudes, il Val Louron e l’arrivo in quota di Saint Lary Soulan in una giornata che è tra le più attese di tutta la corsa. Oltre alla ...

Formula 1 GP Montreal. Ferrari in Canada - un digiuno a cui mettere fine : Da allora il quattro volte campione del mondo inglese non si è ancora fermato, basti pensare che la sua sequenza di gare a punti è arrivata a 31 GP, record di tutti i tempi, senza dimenticare che le ...

Formula Uno - guai in vista per Raikkonen : denunciato per molestie sessuali : Kimi Raikkonen finisce nei guai e la questione non è automobilistica. Il campione del mondo di Formula Uno nel 2007, infatti, è stato denunciato da una donna per molestie sessuali. Il 38enne, nei giorni scorsi, aveva lui stesso denunciato una donna canadese per estorsione e molestie che è poi passata al contrattacco. Cassandra Talula Dias-Greizis ha accusato Raikkonen di averle palpeggiato il seno in un pub durante la festa dopo il Gran Premio ...

Non solo Formula Uno - da Hugh Grant a Tommy Hilfiger : a Montecarlo è una ‘sfilata’ di Vip [GALLERY] : Montecarlo delizia il pubblico per lo spettacolo della Formula Uno e non solo, tanti Vip nel Principato di Monaco questa domenica A Montecarlo non sembra di essere ad una gara di Formula Uno, ma ad un evento glamour. Nel Principato di Monaco protagoniste non sono solo le monoposto, ma anche le star che sono presenti nel parterre vip. Oltre alle bellissime compagne dei piloti, spuntano modelle e stilisti famosi. Tra questi Hugh Grant, Bella ...